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Путешествия

Австрия сняла запрет на рейсы из России, но усложнила правила въезда

Интерфакс
31 июля 2020
К счастью, тест на коронавирус можно будет пройти без предварительной регистрации.

Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из России, но пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин, сообщает международный аэропорт Вены.

«Введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля. Вместо этого будут введены строгие правила въезда. С одной стороны это обеспечит безопасность, с другой — гарантирует свободу передвижения», — говорится в сообщении.

Страны будут поделены на три группы. Из «безопасных» государств (Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и другие) можно въезжать без ограничений. Пассажиры из прочих стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.

Но для ряда государств выбора не будет, понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Украина, Китай, США и другие страны.

Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.

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