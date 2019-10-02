Ваши автомаршруты NGTA 2019: Алтай

Стартовая точка: Горно-Алтайск.
Конечная точка: Горно-Алтайск.
По пути: Артыбаш, Алтын Туу кемпинг, перевал Кату-Ярык, Улаган, Манжерок.
Километраж: около 1000 км
Что впечатлило
Телецкое озеро – одно из самых знаменитых и живописных озер Алтая входит в тор-15 глубочайших водоемов Земли. Близ Телецкого есть несколько красивейших водопадов.
Живописные ландшафты, которыми изобилует Чуйский тракт. Множество примечательных мест расположены в непосредственной близости от трассы.
686 км. Перевал Чике-Таман, что между селами Хабаровка и Купчегень. На перевале есть смотровая площадка, с которой открывается роскошный вид. В окрестностях перевала сохранились фрагменты старой дороги, которую возводили еще заключенные.
691 км. Купчегень. Неподалеку от старинного села археологи откопали древнее городище. Комплекс назвали Кор-Кечу. Здесь же находится Ильгуменский порог, излюбленное место поклонников экстремальных сплавов.
710 км. Речные террасы на Катуни – еще один природный хит.
722 км. Иня. Неподалеку от села высится большое количество древних курганов. Именно здесь находятся Ининские стелы – древнейшие каменные изваяния высотой около двух метров, которые видно даже с трассы Чуйского тракта. Не меньше впечатляет Ининский подвесной мост, переброшенный через реку Катунь. Он был первым в мире двухцепным висячим мостом.
731 км. Река Чуя, которая и дала название тракту. Среди туристов популярно место, где она сливается с Катунью.
744 км. На легендарной трассе можно встретить памятники необычным персонажам. Здесь, например, увековечен герой старой песни, которая называется «Есть по Чуйскому тракту дорога». Слова к ней написал алтайский поэт Михаил Михеев. Она посвящена простому шоферу Кольке Снегиреву, который водил грузовик «АМО». Он был страстно влюблен в девушку Раю. Она тоже была шофером, но ездила на «Форде». Песня стала хитом 30-х годов. На ее основе даже сняли кинокартину «Ехали два шофёра».
865 км. Пейзажи Кызыл-Чина. В Чуйской степи, в окрестностях села Чаган-Узун, высятся необычные разноцветные горы, напоминающие марсианский ландшафт.
Этот маршрут был прислан нашим читателем Александром Карповым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.