Ваши автомаршруты NGTA 2019: Алтай

Стартовая точка: Горно-Алтайск.

Конечная точка: Горно-Алтайск.

По пути: Артыбаш, Алтын Туу кемпинг, перевал Кату-Ярык, Улаган, Манжерок.

Километраж: около 1000 км

Что впечатлило

Телецкое озеро – одно из самых знаменитых и живописных озер Алтая входит в тор-15 глубочайших водоемов Земли. Близ Телецкого есть несколько красивейших водопадов.

Живописные ландшафты, которыми изобилует Чуйский тракт. Множество примечательных мест расположены в непосредственной близости от трассы.

686 км. Перевал Чике-Таман, что между селами Хабаровка и Купчегень. На перевале есть смотровая площадка, с которой открывается роскошный вид. В окрестностях перевала сохранились фрагменты старой дороги, которую возводили еще заключенные.

691 км. Купчегень. Неподалеку от старинного села археологи откопали древнее городище. Комплекс назвали Кор-Кечу. Здесь же находится Ильгуменский порог, излюбленное место поклонников экстремальных сплавов.

710 км. Речные террасы на Катуни – еще один природный хит.

722 км. Иня. Неподалеку от села высится большое количество древних курганов. Именно здесь находятся Ининские стелы – древнейшие каменные изваяния высотой около двух метров, которые видно даже с трассы Чуйского тракта. Не меньше впечатляет Ининский подвесной мост, переброшенный через реку Катунь. Он был первым в мире двухцепным висячим мостом.

731 км. Река Чуя, которая и дала название тракту. Среди туристов популярно место, где она сливается с Катунью.

744 км. На легендарной трассе можно встретить памятники необычным персонажам. Здесь, например, увековечен герой старой песни, которая называется «Есть по Чуйскому тракту дорога». Слова к ней написал алтайский поэт Михаил Михеев. Она посвящена простому шоферу Кольке Снегиреву, который водил грузовик «АМО». Он был страстно влюблен в девушку Раю. Она тоже была шофером, но ездила на «Форде». Песня стала хитом 30-х годов. На ее основе даже сняли кинокартину «Ехали два шофёра».

865 км. Пейзажи Кызыл-Чина. В Чуйской степи, в окрестностях села Чаган-Узун, высятся необычные разноцветные горы, напоминающие марсианский ландшафт.