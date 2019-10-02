Ваши автомаршруты NGTA 2019: Екатеринбург – Казахстан

Этот маршрут был прислан нашим читателем Михаилом Туркеевым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.