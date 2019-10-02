Ваши автомаршруты NGTA 2019: Екатеринбург – Казахстан

Стартовая точка: Екатеринбург, Россия.
Конечная точка: Балхаш, Казахстан.
По пути: Петропавловск, Приозёрный, национальный парк Алтын-Эмель, Джунгарские горы, Чарынский каньон, Алматы, горы Заилийского Алатау.
Что впечатлило
Невероятными оказались горы Актау в национальном парке Алтын-Эмель. Горы высотой более 500 метров от подножия сложены из глины разных цветов – от белого до пурпурного. Создается ощущение, что ты оказался на Марсе. Похожие горы мы нашли в предгорьях Джунгарии.
И, конечно же, все наши ожидания оправдали горы Северного Тянь-Шаня, куда входит Кетмень, Заилийский Алатау, Кунгей Алатау и Киргизский хребет.
Протяженность маршрута: 6000 км.
Этот маршрут был прислан нашим читателем Михаилом Туркеевым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.