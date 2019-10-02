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Автомаршруты NGTA 2019

Ваши автомаршруты NGTA 2019: Екатеринбург – Казахстан

02 октября 2019
Казахстан, Марс. Михаил Туркеев
Фото: Михаил Туркеев
DSC01272 - Михаил Туркеев.jpg
Фото: Михаил Туркеев
DSC02618 - Михаил Туркеев.jpg
Фото: Михаил Туркеев
Постоянный читатель Nat-geo.ru и отличный пейзажный фотограф Михаил Туркеев вспоминает поездку из Екатеринбурга в Казахстан. Маршрут участвует в спецноминации «Автомобильные маршруты» от Lexus на National Geographic Awards 2019.

Стартовая точка: Екатеринбург, Россия.
Конечная точка: Балхаш, Казахстан.
По пути: Петропавловск, Приозёрный, национальный парк Алтын-Эмель, Джунгарские горы, Чарынский каньон, Алматы, горы Заилийского Алатау.

Что впечатлило

Невероятными оказались горы Актау в национальном парке Алтын-Эмель. Горы высотой более 500 метров от подножия сложены из глины разных цветов – от белого до пурпурного. Создается ощущение, что ты оказался на Марсе. Похожие горы мы нашли в предгорьях Джунгарии. 

Казахстан, Марс. Михаил Туркеев
Михаил Туркеев Казахстанский Марс

И, конечно же, все наши ожидания оправдали горы Северного Тянь-Шаня, куда входит Кетмень, Заилийский Алатау, Кунгей Алатау и Киргизский хребет.

Казахстан, горы. Михаил Туркеев
Изумительные горные пейзажи Казахстана

Протяженность маршрута: 6000 км.

Этот маршрут был прислан нашим читателем Михаилом Туркеевым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.