Ваши автомаршруты NGTA 2019: Геленджик – Териберка

Стартовая точка: Геленджик
Конечная точка: Териберка
По пути: Воронеж, Никола-Ленивец, Калязин, Санкт-Петербург, Ладожские Шхеры, Кижи, Рабочеостровск, Мурманск.
Как пришла эта идея?
Изнывая от южной жары, в конце июля мы отправились охладиться: захотелось пересечь нашу страну с юга на север по общедоступным автомобильным дорогам. С собой прихватили доски для SUP-серфинга, чтобы изучить не только автомобильные дороги, но и водные маршруты.
Что впечатлило
Интересно было наблюдать, как меняется климат и вместе с ним – природа: от субтропического до арктического.
Основные достопримечательности на пути: арт-парк Никола-Ленивец, колокольня Никольского собора в Калязине, Черная речка под Череповцом, Ладожские шхеры и в целом Карелия, музей-заповедник Кижи, Рабочеостровск и место съёмки фильма "Остров", Териберка и побережье Баренцева моря.
Протяженность маршрута: 9000 км.
Этот маршрут был прислан нашим читателем Антоном Соколовым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.