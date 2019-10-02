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Автомаршруты NGTA 2019

Ваши автомаршруты NGTA 2019: Геленджик – Териберка

02 октября 2019
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Фото: Антон Соколов
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Фото: Антон Соколов
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Фото: Антон Соколов
Читатель Nat-geo.ru Антон Соколов рассказывает об одной из самых ярких поездок в своей жизни. Маршрут участвует в спецноминации «Автомобильные маршруты» от Lexus на National Geographic Awards 2019.

Стартовая точка: Геленджик
Конечная точка: Териберка
По пути: Воронеж, Никола-Ленивец, Калязин, Санкт-Петербург, Ладожские Шхеры, Кижи, Рабочеостровск, Мурманск.

Как пришла эта идея?

Изнывая от южной жары, в конце июля мы отправились охладиться: захотелось пересечь нашу страну с юга на север по общедоступным автомобильным дорогам. С собой прихватили доски для SUP-серфинга, чтобы изучить не только автомобильные дороги, но и водные маршруты.

Что впечатлило

Интересно было наблюдать, как меняется климат и вместе с ним – природа: от субтропического до арктического. 

Основные достопримечательности на пути: арт-парк Никола-Ленивец, колокольня Никольского собора в Калязине, Черная речка под Череповцом, Ладожские шхеры и в целом Карелия, музей-заповедник Кижи, Рабочеостровск и место съёмки фильма "Остров", Териберка и побережье Баренцева моря.

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Инсталляция в арт-парке в Никола-Ленивце
Фото: Антон Соколов
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Легендарная колокольня под городком Калязин
Фото: Антон Соколов
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Карельские мишки – настоящие хозяева этой земли
Фото: Антон Соколов

Протяженность маршрута: 9000 км.

Этот маршрут был прислан нашим читателем Антоном Соколовым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.