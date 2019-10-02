Ваши автомаршруты NGTA 2019: Геленджик – Териберка

Интересно было наблюдать, как меняется климат и вместе с ним – природа: от субтропического до арктического.

Основные достопримечательности на пути: арт-парк Никола-Ленивец, колокольня Никольского собора в Калязине, Черная речка под Череповцом, Ладожские шхеры и в целом Карелия, музей-заповедник Кижи, Рабочеостровск и место съёмки фильма "Остров", Териберка и побережье Баренцева моря.