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Автомаршруты NGTA 2019

Ваши автомаршруты NGTA 2019: юг России за две недели

02 октября 2019
Озеро Эльтон, Pavel Demin
Фото: Павел Дёмин
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Фото: Павел Дёмин
Павел Дёмин
Фото: Павел Дёмин
Читатель Nat-geo.ru Павел Дёмин рассказывает об автомобильном путешествии, которое запомнилось ему на всю жизнь. Маршрут участвует в спецноминации «Автомобильные маршруты» от Lexus на National Geographic Awards 2019.

Стартовая точка: Ростов-на-Дону
Конечная точка: Новочеркасск
По пути: озеро Маныч-Гудило, Элиста, Астрахань, Баскунчак, Эльтон, Волгоград, Калач-на-Дону, Цимлянск, Новочеркасск.

Что впечатлило

В первую очередь, понравились планирование и организация маршрута по всем типам дорог: асфальту, гравийке, грунтовой дороге, по степи и паромная переправа. Насыщенная поездка каждый день предоставляла новые места для впечатлений, из которых получилось настоящее путешествие!

Всё началось с бескрайних степей и цветения диких тюльпанов в Калмыкии, около озера Маныч-Гудило. Затем был главный буддистский храм страны в Элисте и настоящие песчаные барханы в Утте.

Буддистский храм, Элиста. Павел Дёмин

По приезду в Астрахань больше всего запомнился заповедник в дельте Волги, древний город Сарай-Бату и далее — поездка в Богдинско-Баскунчакский заповедник, где мы посетили священную гору Богдо и самое крупное солёное озеро в России — Баскунчак. Мы встретили закат на солёном озёре Эльтон и 9 мая отпраздновали День Победы у мемориала «Родина-мать» в Волгограде, почтив память героев войны.

Волгоград, Pavel Demin

Далее мы проехали вдоль всех шлюзов Волго-Донского канала и узнали об истории его строительства в Пятиморске. Затем был пикник на высоком берегу реки Дон, а в финале — пляжный отдых на Цимлянском водохранилище и общение с донскими казаками в Военном соборе Новочеркасска.

Эта поездка длилась всего две недели, но по ощущениям каждый прожил настоящую маленькую жизнь. Автомобиль дал невероятное чувство свободы и комфорта, с помощью которого мы увидели много невероятной красоты родной и любимой России. А ведь ради этого и стоит отправляться в путешествие, верно?

Pavel Demin

Протяженность маршрута: 2700 км.

Этот маршрут был прислан нашим читателем Павлом Дёминым на конкурс «Лучшие автомобильные маршруты», который мы проводили в наших соцсетях совместно с Lexus. Отобранные редакцией маршруты можно почитать на Nat--geo.ru и проголосовать за понравившийся в спецноминации «Автомобильные маршруты» на National Geographic Awards 2019, всероссийском голосовании за все лучшее в мире туризма и путешествий.