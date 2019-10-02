Ваши автомаршруты NGTA 2019: юг России за две недели

В первую очередь, понравились планирование и организация маршрута по всем типам дорог: асфальту, гравийке, грунтовой дороге, по степи и паромная переправа. Насыщенная поездка каждый день предоставляла новые места для впечатлений, из которых получилось настоящее путешествие!

Всё началось с бескрайних степей и цветения диких тюльпанов в Калмыкии, около озера Маныч-Гудило. Затем был главный буддистский храм страны в Элисте и настоящие песчаные барханы в Утте.

По приезду в Астрахань больше всего запомнился заповедник в дельте Волги, древний город Сарай-Бату и далее — поездка в Богдинско-Баскунчакский заповедник, где мы посетили священную гору Богдо и самое крупное солёное озеро в России — Баскунчак. Мы встретили закат на солёном озёре Эльтон и 9 мая отпраздновали День Победы у мемориала «Родина-мать» в Волгограде, почтив память героев войны.

Далее мы проехали вдоль всех шлюзов Волго-Донского канала и узнали об истории его строительства в Пятиморске. Затем был пикник на высоком берегу реки Дон, а в финале — пляжный отдых на Цимлянском водохранилище и общение с донскими казаками в Военном соборе Новочеркасска.

Эта поездка длилась всего две недели, но по ощущениям каждый прожил настоящую маленькую жизнь. Автомобиль дал невероятное чувство свободы и комфорта, с помощью которого мы увидели много невероятной красоты родной и любимой России. А ведь ради этого и стоит отправляться в путешествие, верно?

Протяженность маршрута: 2700 км.