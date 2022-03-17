Автомобиль для большой компании: путь на север

В самом начале весны мы нашей дружной командой уселись в просторный Volkswagen Caravelle, чтобы взять курс на зимнюю сказку – и отправились в Карелию.

Камни и скалы в снегу — въезжая в Карелию, сразу замечаешь, как меняется пейзаж. Добрались до окрестностей Петрозаводска и первым делом заглянули в «Карелия парк» — питомник хаски. Эта порода ездовых собак одна из самых древних в мире: друзья человека встретили нас радостно виляя хвостами и повизгивая. Пообщавшись с животными, снова садимся в наш Volkswagen Caravelle — отправляемся дальше по заснеженной дороге.

Фото: Сергей Шакуто

Снег валит хлопьями, из-за туч выглядывает солнце, когда мы подъезжаем к маленькой деревне Кинерма — местной достопримечательности: жителей в деревне всего 14 человек, а туристов приезжает до 5000 в год.

Кинерма — член ассоциации «Самых красивых деревень России». И тут, действительно, красиво: мы побродили среди старинных деревянных домиков-срубов, а потом заглянули в избу-ресторан, чтобы попробовать знаменитые карельские калитки, приготовленные в настоящей русской печи. Вкусно!

Фото: Андрей Каменев

Кинерма — старинное поселение, впервые оно упоминается в «Писцовой книге Обонежской пятины» в 1496 году. Сейчас маленькая деревушка очень популярна у туристов, посмотреть ее приезжают тысячи туристов каждый год.

Фото: Андрей Каменев

Среди сохранившихся старинных зданий — жилой дом Кузнецовой (построен во второй половине XIX века), дом Гавриловой (конец XIX века) и еще семь строений. Если бы не наш припаркованный Volkswagen Caravelle, прогуливаясь по улочкам, можно было бы решить, что ты и правда переместился куда-нибудь в XIX век.

Фото: Сергей Шакуто

Снова усыпанная снегом дорога (впрочем, наш полноприводный Volkswagen Caravelle чувствовал себя в этих условиях совершенно уверенно) добрались до города Сортавала на берегу Ладожского озера.

Фото: Сергей Шакуто

Наутро отправились смотреть прибытие «Рускеальского экспресса». Этот скорый фирменный ретропоезд возит туристов из Сортавалы в Горный парк Рускеала. Клубы белоснежного дыма поднимаются в морозный воздух, когда к станции подходит состав — это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.

Фото: Андрей Каменев

Поезд идет из Сортавалы со скоростью 40 км/ч, вся дорога занимает один час. Всего в поезде пять купейных вагонов и вагон-ресторан.

Фото: Андрей Каменев

Позже мы, припарковав наш Caravelle, на время пересели в судно на воздушной подушке, чтобы отправиться в путешествие по льду между ладожских шхер. Гудит мотор, за окном проносятся десятки скалистых островов разных форм и размеров.

Фото: Андрей Каменев

Дальше был музей викингов «Крепость черного медведя» и роскошный горнолыжный курорт «Игора» в Приозерском районе. Путешествие большой компанией на большом комфортном автомобиле — лучший способ за короткий срок посетить множество прекрасных мест нашей страны.

Средство передвижения

Наш Volkswagen Caravelle Фото: Сергей Шакуто