Бали и не только: где отдохнуть в Юго-Восточной Азии этой зимой

Эмирейтс выполняет рейсы по более чем 150 направлениям в 86 странах на 6 континентах с удобной стыковкой в Дубае, современном хабе авиаперевозчика. Будучи инновационным лидером авиационной и туристической индустрий, авиакомпания постоянно работает над улучшением своего бортового продукта, чтобы путешествия в любой город, входящий в ее маршрутную сеть, были комфортными и приятными. Такой подход помогает Эмирейтс предоставлять непревзойденный сервис в полете во всех классах обслуживания. Клиенты смогут отдохнуть уже во время полета благодаря широким креслам с эргономичным подголовником в Экономическом классе, полностью раскладывающимся креслам в салоне Бизнес-класса, и Персональным каютам в Первом классе. Все бортовые продукты Эмирейтс созданы с заботой о пассажирах: авиакомпания предлагает клиентам широкий выбор блюд, вдохновленных гастрономическими традициями направлений маршрутной сети; возможность оставаться на связи с друзьями и семьей во время полета благодаря 20 МБ бесплатного Wi-Fi и обеспечивает выбор из 4 500 каналов на удостоенной множества наград информационно-развлекательной системой ice, включая программы на русском языке. Клиенты также смогут оценить знаменитое гостеприимство многонациональной команды бортпроводников, в составе которой работают 320 россиян.

Бали

Главная героиня книги «Ешь, молись, люби» нашла на Бали любовь своей жизни. Мы не можем гарантировать, что это произойдет и с вами (хотя все в ваших руках), но живописные пляжи, водопады, вулканы и храмы вам точно обеспечены.

Расположенный в Индийском океане, Бали небеспричинно называют «островом Богов»: этот уголок земли просто усыпан райскими пляжами. Из-за своего нахождения в Коралловом треугольнике Бали обладает одним из богатейших в мире морским биоразнообразием. Здесь можно встретить более 600 видов кораллов и 2000 видов рыб. При этом божественная красота Бали не ограничивается только природой. Согласно местным обычаям, в каждой деревне острова должно стоять хотя бы три храма. Такой расклад туристам только на руку: везде можно найти и исследовать что-то интересное.

Культура Бали, берущая свое начало с появления на острове первой цивилизации во втором тысячелетии до н. э., впитала в себя влияния индуизма, буддизма и местных поверий и традиций. Благодаря такому культурному взаимодействию, Бали стал обладателем самых необычных храмов региона. В этом можно убедиться, взглянув хотя бы на Пура Лухур Улувату и Пура Танах Лот — наиболее известные храмы острова.

Посетив Бали зимой, вы сможете избежать наплыва туристов и насладиться островом один на один, вам будет проще прочувствовать и окунуться в местную аутентичную атмосферу. Кроме того, сезон дождей, выпадающий на зимние месяцы, создает на Бали более комфортные условия для осмотра достопримечательностей. Несмотря на название в этот период дожди идут всего пару часов в день, оставляя после себя легкую прохладу и свежесть, что идеально подходит для комфортных прогулок по острову.

Наш совет: для дайвинга и пляжного отдыха отправляйтесь на курорты Кута и Семиньяк, расположенные в южной части острова, наиболее популярной среди туристов. Если вы предпочитаете более тихий отдых, вам больше подойдет северное или восточное побережье, например, такие места, как Ловина, Сингараджа, Негара, Гилиманук и Медеви. А если вашим главным интересом является осмотр культурных достопримечательностей, вам стоит остановиться в городах и курортах центральной части острова: Убуд, Гианьяр, Бедугул и Табанан.

Эмирейтс выполняет два ежедневных рейса из Москвы в Денпасар через Дубай и ежедневный рейс из Санкт-Петербурга в Денпасар через Дубай.

Филиппины

Филиппины, без сомнения, являются скрытой жемчужиной Юго-Восточной Азии. А точнее несколькими жемчужинами, рассыпанными в Тихом океане. Все дело в том, что Филиппины — это архипелаг, состоящий из более чем 7 000 островов, расположенных друг от друга в нескольких минутах езды на лодке. Благодаря такой географической особенности Филиппин, зима является идеальным временем для их посещения. С ноября по апрель на Филиппинах длится сухой сезон, во время которого можно добраться даже до самых отдаленных островов, а средняя дневная температура воздуха не опускается ниже +25°C.

Именно в это время Филиппины становятся райским местом для пеших прогулок и других видов активного отдыха. Если вам по душе именно такое времяпровождение, отправляйтесь на север в провинции Банауэ и Сагада. Там можно прогуляться среди сюрреалистических пейзажей, знаменитых рисовых террас, выбитых местными племенами в скалах еще 2 000 лет назад. Филиппины также могут похвастаться отличным пляжами. В этом особенно преуспел остров Боракай, расположенный в центре архипелага. Это местечко, усыпанное белыми песками и омываемое лазурной водой, было недавно признано читателями Conde Nast лучшим островом в Азии.

Наш совет: в Филиппинах почти каждый говорит на английском, поэтому если вы владеете этим языком, обязательно не упустите шанс пообщаться с местными жителями. Однако, одним из основных языков Филиппин является тагальский, выучив пару слов на котором, вы точно порадуете Филиппинцев. Например, запомните слова «саламат» — спасибо и «маганданг умага» – доброе утро.

Эмирейтс выполняет 18 рейсов в неделю из Москвы в Манилу через Дубай и шесть рейсов в неделю в Себу-Кларк через Дубай. Также Эмирейтс выполняет шесть рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Манилу с остановкой в Дубае.

Таиланд

Зимние каникулы в Таиланде — отличный способ порадовать как душу, так и тело. С одной стороны, Таиланд привлекает туристов своими расслабляющими песчаными пляжами, теплой водой (температура воды не опускается ниже +26°C), свежими морепродуктами и всемирно известными СПА-центрами (где если не здесь еще попробовать тайский массаж?). Кроме того, в стране хорошо развита туристическая инфраструктура и полно высококлассных отелей. В последнем особенно преуспели курорты Пхукет и Паттайя. С другой стороны, поездка в Таиланд — это целое культурное погружение. В Таиланде находятся десятки королевских дворцов и более 40,000 буддийских храмов, уникальная архитектура каждого из которых отражает эпоху, в которую он был построен. Например, самые известные в стране Большой дворец в Бангкоке и Дворец Бангпаин в Аюттхае выглядят как сооружения с разных планет.

Помимо рукотворных чудес, в Таиланде можно многое узнать о дикой природе. В каждом регионе страны путешественники могут отправиться на экскурсию и покормить слонят и обезьян, обитающих в специальных заповедниках. А любителей подводного мира порадуют морские черепахи, которых можно встретить почти в любом месте, подходящем для снорклинга.

Что касается ночной жизни, то и в ней королевский Таиланд преуспел. После заката основные города страны превращаются в сцену для ярких представлений, живой музыки, веселых танцев и гастрономического праздника. Направлениями с самой лучшей ночной жизнью считаются Бангкок, Паттайя и Патонг.

Наш совет: большое количество местных ресторанчиков и маленьких магазинчиков принимает только наличные. Поэтому важно позаботиться об этом заранее, предварительно разменяв крупные купюры. Это особенно актуально для туристов, планирующих отправиться на экскурсию в отдаленные деревушки и острова — там банкоматов точно не отыскать.

Эмирейтс выполняет 27 рейсов в неделю из Москвы в Бангкок через Дубай и шесть рейсов в неделю в Пхукет через Дубай. Из Санкт-Петербурга Эмирейтс выполняет 2 ежедневных рейса в Бангкок через Дубай и шесть рейсов в неделю на Пхукет через Дубай.

Малайзия

Малайзия идеально подходит тем, кто за одну поездку хочет погрузиться сразу в несколько культур. Страна представляет собой смешение малайской, китайской и индийской культур. Все они привнесли что-то свое в местные традиции, кухню, музыку и фестивали. Из-за своего выгодного расположения на протяжении многих веков Малайзия была ключевой торговой точкой Юго-Восточной Азии, привлекая людей со всего света. Сегодня туристы, прилетающие в столицу, смогут сразу ощутить все богатство культурного разнообразия этой страны. В Куала-Лумпуре футуристические небоскребы соседствуют с китайскими и индийскими кварталами, и традиционными малазийскими районами.

Еще одним интересным местом является остров Пенанг — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своей красочной архитектурой и высококлассной «уличной едой». На Пенанге нужно обязательно попробовать «пищу богов» — лаксу, национальное блюдо малазийцев, приготовленное в кокосовом молоке и никого не оставляющее равнодушным. Что приятно, в Малайзии все вполне дешево. Например, сытный обед в ресторане будет стоить около 300 рублей. Нельзя уехать из Малайзии, не посетив Таман-Негара — самый древний в мире тропический лес. Предполагается, что его возраст насчитывает 130 миллионов лет, при этом в лесу обитают редчайшие виды растений и животных. Здесь путешественники также смогут исследовать древние пещеры, пройтись по самой длинной в мире канатной дороге, посетить поселения аборигенов и заняться рыбалкой.

Наш совет: зимой для наиболее комфортной погоды лучше всего остановиться на западном побережье Малайзии. Самым лучшим туристическим направлением западного побережье считается курорт Лангкави.

Эмирейтс выполняет два ежедневных рейса из Москвы в Куала-Лумпур через Дубай и один ежедневный рейс из Санкт-Петербурга в Куала-Лумпур через Дубай.

Путешествия с Эмирейтс

Путешествуя с Эмирейтс, вам не придётся тратить долгие часы на восстановление сил после полёта. Все благодаря бортовым продуктам и услугам, доступным пассажирам авиакомпании, включая:

Просторные кресла во всех классах облуживания, позволяющие хорошо отдохнуть во время полёта;

Зону отдыха Onboard Lounge для пассажиров Бизнес-класса и Первого класса, путешествующих на самолетах А380. В зоне отдыха могут с комфортом разместиться до 26 пассажиров, наслаждаясь при этом изысканной едой и напитками и общаясь с другими пассажирами.

Возможность узнать больше о направлении путешествия с помощью бортовой информационно-развлекательной системы ice , включающей в себя образовательные передачи: программу по изучению иностранных языков UTalk, телеканал о кухнях народов мира Food and Wine и разнообразные документальные фильмы,

Бесплатный Wi-Fi, доступный на всех самолетах Эмирейтс, включая все авиалайнеры Airbus A380 и Boeing 777;

Изысканные блюда, вдохновленные гастрономическими традициями направлений маршрутной сети Эмирейтс, позволяющие попробовать местную кухню еще до прибытия.

Если вы отправляетесь в Юго-Восточную Азию этой зимой, не упустите возможность провести время в Дубае и открыть для себя сразу два направления за одно путешествие с услугой «Остановка в Дубае». Эмирейтс является партнером многих отелей, ресторанов, торговых и развлекательных центров, что позволяет авиакомпании предоставлять клиентам лучшие предложения, доступные в Дубае. Посетив Дубай, вы сможете попробовать изысканную кухню, посетить легендарный небоскреб Бурдж-Халифа, заняться шопингом в магазинах мирового уровня в Dubai Mall, погрузиться в оживленную ночную жизнь и отдохнуть на лучших пляжах города.

Более подробная информация об Эмирейтс и покупке авиабилетов доступны на официальном сайте emirates.ru