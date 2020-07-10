Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Путешествия

Бали откроет границы для туристов 11 сентября

National Geographic Россия
10 июля 2020
Некоторые вирусологи считают это решение поспешным.

После трехмесячного карантина, Бали постепенно открывает границы. Иностранные туристы смогут приехать на курорт уже 11 сентября, а путешественники из Индонезии — 31 июля. Но эксперты предупреждают: туристы должны быть очень осторожны, так как количество случаев COVID-19 в Индонезии продолжает расти с каждым днем.

Как сообщил губернатор Бали Уайан Костер, острову предстоит пройти три этапа снятия ограничений после карантина. Ключевым фактором для успеха процесса является соблюдение балийцами мер безопасности — в частности, ношения масок и сохранения социальной дистанции.

Первая ступень снятия ограничений вступила в силу 9 июля: опять заработал частный бизнес. 31 июля в ходе второй фазы разрешат посещать достопримечательности и ездить в туры. Откроются пляжи, храмы и водопады.

Третья фаза, разрешающая иностранным туристам посещать остров, вызывает опасения у экспертов. Густи Махардика, вирусолог из балийского университета Удаяна, предупредил, что Индонезия только подходит к пику заболеваемости Covid-19.

«Количество случаев коронавируса, которое мы видим на Бали — только вершина айсберга. Количество смертей от Covid-19 увеличивается», – Густи Махардика.

Ученый предложил, чтобы правительство Бали проанализировало данные вместе с экспертами и на основании этого оценило ситуацию.

Введение карантина в апреле стало для зависимой от туризма экономики Бали сокрушительным ударом. Еще в марте путешественников стало меньше на 60%, а поток туристов из Китая сократился на 97%. В мае 2020 года занятость отелей, главной отрасли экономики острова, составляла всего 2%. Губернатор Бали говорит, что разрешение на туризм должно помочь перезапуску экономики.

В данный момент на Бали 2 110 случаев коронавирусной инфекции, из них 26 — с летальным исходом. В целом по Индонезии 72 347 случаев Covid-19, из них 3 469 смертей.

Узнайте, как выглядели дети, погребенные 30 000 лет назад.

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Карта, Россия

Карта России для летнего путешествия