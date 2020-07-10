Бали откроет границы для туристов 11 сентября

После трехмесячного карантина, Бали постепенно открывает границы. Иностранные туристы смогут приехать на курорт уже 11 сентября, а путешественники из Индонезии — 31 июля. Но эксперты предупреждают: туристы должны быть очень осторожны, так как количество случаев COVID-19 в Индонезии продолжает расти с каждым днем.

Как сообщил губернатор Бали Уайан Костер, острову предстоит пройти три этапа снятия ограничений после карантина. Ключевым фактором для успеха процесса является соблюдение балийцами мер безопасности — в частности, ношения масок и сохранения социальной дистанции.

Первая ступень снятия ограничений вступила в силу 9 июля: опять заработал частный бизнес. 31 июля в ходе второй фазы разрешат посещать достопримечательности и ездить в туры. Откроются пляжи, храмы и водопады.

Третья фаза, разрешающая иностранным туристам посещать остров, вызывает опасения у экспертов. Густи Махардика, вирусолог из балийского университета Удаяна, предупредил, что Индонезия только подходит к пику заболеваемости Covid-19.