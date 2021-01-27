Бали стал самым популярным туристическим направлением года по версии Tripadvisor

Стали известны лауреаты Tripadvisor Traveler’s Choice Awards 2021 года. На первом месте среди самых популярных туристических направлений оказался индонезийский остров Бали, поднявшийся с четвертой строчки по сравнению с прошлым годом. Предыдущий лауреат — Лондон — опустился на вторую строчку.

Награда отмечает места, куда туристы предпочитали путешествовать в 2020 году, пока такие возможности существовали во время ослабления пандемии коронавируса.

В десятку самых популярных направлений также вошли Дубай, Рим, Париж, Ханой, остров Крит, Бангкок, Барселона и Стамбул.