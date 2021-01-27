Бали стал самым популярным туристическим направлением года по версии Tripadvisor

Стали известны лауреаты Tripadvisor Traveler’s Choice Awards 2021 года. На первом месте среди самых популярных туристических направлений оказался индонезийский остров Бали, поднявшийся с четвертой строчки по сравнению с прошлым годом. Предыдущий лауреат — Лондон — опустился на вторую строчку.
Награда отмечает места, куда туристы предпочитали путешествовать в 2020 году, пока такие возможности существовали во время ослабления пандемии коронавируса.
В десятку самых популярных направлений также вошли Дубай, Рим, Париж, Ханой, остров Крит, Бангкок, Барселона и Стамбул.
В категории «Модные туристические направления» победил мексиканский город Кабо-Сан-Лукас, который сайт называет «раем для любителей серфинга».
В описании категории говорится: «даже на протяжении перевернутого вверх дном года эти направления оставались на подъеме, набирали популярность, зарабатывали положительные отзывы и подпитывали тягу к странствиям в путешественниках, которым не терпится вновь заняться любимым делом».
В десятку также вошли: Корсика (Франция), Доха (Катар), Санья (Китай), Гатлинбург (Теннесси, США), Квинстаун (Новая Зеландия), Тулум (Мексика), Наталь (Бразилия), Кас (Турция) и Гваделупа.
В категории развивающиеся направления победила Мартиника. Этот остров в Карибском море представляет собой удивительную смесь французских и карибских традиций.
«Находясь дома, опытные путешественники оценили наши поездки по этим неприметным направлениям: в места, где можно избавиться от толпы, добраться до всех достопримечательностей и узнать много нового», — говорится в описании к категории.
В десятку самых развивающихся направлений также вошли: Панама-Сити-Бич (Флорида, США), Бузиос (Бразилия), остров Хольбош (Мексика), Сент-Айвс (Великобритания), Мазатлан (Мексика), Колорадо-Спрингс (США), Шоалхейвен (Австралия), Вроцлав (Польша), Маджи (Австралия).
Tripadvisor ввел новую категорию — Национальные парки. Первым лауреатом этой награды стал нацпарк Серенгети в Танзании. Он знаменит своим богатейшим животным миром. Примерно 500 видов птиц и 3 миллиона особей крупных животных обитают на равнинах парка.
В десятке лучших нацпарков также оказались: Джим Корбетт (Индия), Масаи-Мара (Кения), Гранд-Титон (Вайоминг, США), нацпарк Крюгера (ЮАР), Ареналь (Коста-Рика), Гранд-Каньон (Аризона, США), Зайон (Юта, США), Торрес-дель-Пайне (Чили) и Фьордленд (Новая Зеландия).