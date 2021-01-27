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Путешествия

Бали стал самым популярным туристическим направлением года по версии Tripadvisor

National Geographic Россия
27 января 2021
Бали
Фото: pixabay.com
Индонезийский курорт опередил даже столицу Великобритании.

Стали известны лауреаты Tripadvisor Traveler’s Choice Awards 2021 года. На первом месте среди самых популярных туристических направлений оказался индонезийский остров Бали, поднявшийся с четвертой строчки по сравнению с прошлым годом. Предыдущий лауреат — Лондон — опустился на вторую строчку.

Награда отмечает места, куда туристы предпочитали путешествовать в 2020 году, пока такие возможности существовали во время ослабления пандемии коронавируса.

В десятку самых популярных направлений также вошли Дубай, Рим, Париж, Ханой, остров Крит, Бангкок, Барселона и Стамбул.

«Каждый год мы анализируем все отзывы, оценки и объекты, которые сохраняют в свое Избранное путешественники со всего мира. На основании этой информации мы выявляем лучших из лучших в своих категориях. Победители удостаиваются награды "Traveller's Choice: лучшее из лучшего», — Tripadvisor Travelers.

В категории «Модные туристические направления» победил мексиканский город Кабо-Сан-Лукас, который сайт называет «раем для любителей серфинга».

В описании категории говорится: «даже на протяжении перевернутого вверх дном года эти направления оставались на подъеме, набирали популярность, зарабатывали положительные отзывы и подпитывали тягу к странствиям в путешественниках, которым не терпится вновь заняться любимым делом».

Кабо-Сан-Лукас
Wikimedia Commons Кабо-Сан-Лукас

В десятку также вошли: Корсика (Франция), Доха (Катар), Санья (Китай), Гатлинбург (Теннесси, США), Квинстаун (Новая Зеландия), Тулум (Мексика), Наталь (Бразилия), Кас (Турция) и Гваделупа.

В категории развивающиеся направления победила Мартиника. Этот остров в Карибском море представляет собой удивительную смесь французских и карибских традиций.

«Находясь дома, опытные путешественники оценили наши поездки по этим неприметным направлениям: в места, где можно избавиться от толпы, добраться до всех достопримечательностей и узнать много нового», — говорится в описании к категории.

Мартиника
pixabay.com Мартиника

В десятку самых развивающихся направлений также вошли: Панама-Сити-Бич (Флорида, США), Бузиос (Бразилия), остров Хольбош (Мексика), Сент-Айвс (Великобритания), Мазатлан (Мексика), Колорадо-Спрингс (США), Шоалхейвен (Австралия), Вроцлав (Польша), Маджи (Австралия).

Tripadvisor ввел новую категорию — Национальные парки. Первым лауреатом этой награды стал нацпарк Серенгети в Танзании. Он знаменит своим богатейшим животным миром. Примерно 500 видов птиц и 3 миллиона особей крупных животных обитают на равнинах парка.

Нацпарк Серенгети
Wikimedia Commons Нацпарк Серенгети

В десятке лучших нацпарков также оказались: Джим Корбетт (Индия), Масаи-Мара (Кения), Гранд-Титон (Вайоминг, США), нацпарк Крюгера (ЮАР), Ареналь (Коста-Рика), Гранд-Каньон (Аризона, США), Зайон (Юта, США), Торрес-дель-Пайне (Чили) и Фьордленд (Новая Зеландия).

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