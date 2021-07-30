Банджи-джампинг с 260-метровой высоты: развлечения в Китае

В 2016 году в китайском Национальном лесном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань) появился стеклянный пешеходный мост. Он расположен в каньоне между двумя горными утесами на высоте 260 метров. С длиной 430 метров он на момент открытия был самым длинным и высоким стеклянным мостом в мире, пока в 2020 году его не обогнал 526-метровый мост Хуанчуань.
Мост Чжанцзяцзе выполнен из стальной рамы с более чем 120 стеклянными панелями. Каждая из них имеет 3 слоя закаленного стекла толщиной 5 см, и у посетителей создается ощущение, что они парят над землей. Теперь же гостям предложено новое развлечение: банджи-джампинг.
Первые головокружительные падения были совершены в конце 2020 года, но они не успели стать широко известными: посещение моста было закрыто из-за пандемии. Теперь ситуация в стране приходит в норму, и по крайней мере китайские туристы уже могут любоваться красотами парка. Возобновились и прыжки: сейчас это занятие выбирает около 20 человек ежедневно.
В свою очередь оператор аттракциона даже снизил стоимость до 1998 юаней (примерно 306 долларов США). Прежняя цена составляла 420 долларов. Представитель компании, обслуживающей мост, говорит, что прыжок в пропасть может казаться пугающим, но напрасно:
Посмотрите, как скейтбордист прыгает с самого высокого моста в мире.