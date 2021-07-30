Банджи-джампинг с 260-метровой высоты: развлечения в Китае

Первые головокружительные падения были совершены в конце 2020 года, но они не успели стать широко известными: посещение моста было закрыто из-за пандемии. Теперь ситуация в стране приходит в норму, и по крайней мере китайские туристы уже могут любоваться красотами парка. Возобновились и прыжки: сейчас это занятие выбирает около 20 человек ежедневно.