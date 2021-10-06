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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Путешествия

Бледные тени прежних чайна-таунов: перемены настигли китайские кварталы

Текст: Рэйчел Энг | Фото: Андрия Ло
06 октября 2021
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Площадь Уэверли в Сан-Франциско, где появился первый в США китайский квартал, окружена храмами и семейными лавками.
Будущее исторических анклавов туманно.

Рожден и вырос в китайском квартале Лос-Анджелеса: знакомьтесь, это Гленн Су Ху, 50 лет. Ему выпало наблюдать упадок и возрождение своего района. Последние полтора год этот анклав, как и другие похожие территории по всей Северной Америке, переживает кризис, усугубляющийся ксенофобией и пандемией.

«Вирус вредит бизнесу и туризму, – говорит Су Ху, владелец компании Phoenix Imports. – Вирус не имел ничего общего с китайским кварталом, но, когда с легкой руки президента Дональда Трампа болезнь стали ассоциировать с чем-то азиатским, у людей появилась фобия».

Этнические кварталы тяжело переносят пандемию, но стоит понять, почему жители и туристы приезжали сюда изначально.

Китайские кварталы существуют в США уже более 170 лет. Первый из них, в Сан-Франциско, был неофициальным портом прибытия для китайских иммигрантов, которые спасались от экономического и политического хаоса середины 1800-х. Мужчины пытали счастья в калифорнийской золотой лихорадке, а когда она сошла на нет, пошли подрабатывать кто чем мог. Те, кому повезло, устраивались трудиться на трансконтинентальную железную дорогу.

Это были либо холостяки, либо те, кому пришлось оставить жен и семьи в Китае. Они нуждались в ночлеге, чистой одежде и горячей еде после долгих часов изнурительной работы. Так появлялись новые дома, прачечные и рестораны в бурно растущих кварталах, населенных преимущественно китайцами.

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В Сан-Франциско Кван Сау Лин подает еду в своем вегетарианском ресторане Lucky Creation

По мере того как иммигранты разъезжались по штатам в поисках работы, их кварталы вырастали по всей стране как грибы после дождя – в какой-то момент Чайна-таунов было больше полусотни.

Китайские кварталы состояли из скромных деревянных и кирпичных зданий, а азиатские мотивы, которые мы видим сегодня – пагоды, характерные «загнутые» крыши, драконы, – появились как средство для привлечения туристов. Когда первый китайский квартал Сан-Франциско был разрушен землетрясением 1906 года и последовавшим опустошительным пожаром, группа зажиточных китайских торговцев наняла шотландско-американского архитектора Томаса Росса и инженера Альберта Бергрена, чтобы спроектировать новый район. Они и предложили использовать архитектурные элементы династии Сун.

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

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