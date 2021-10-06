Бледные тени прежних чайна-таунов: перемены настигли китайские кварталы

Рожден и вырос в китайском квартале Лос-Анджелеса: знакомьтесь, это Гленн Су Ху, 50 лет. Ему выпало наблюдать упадок и возрождение своего района. Последние полтора год этот анклав, как и другие похожие территории по всей Северной Америке, переживает кризис, усугубляющийся ксенофобией и пандемией.

«Вирус вредит бизнесу и туризму, – говорит Су Ху, владелец компании Phoenix Imports. – Вирус не имел ничего общего с китайским кварталом, но, когда с легкой руки президента Дональда Трампа болезнь стали ассоциировать с чем-то азиатским, у людей появилась фобия».

Этнические кварталы тяжело переносят пандемию, но стоит понять, почему жители и туристы приезжали сюда изначально.

Китайские кварталы существуют в США уже более 170 лет. Первый из них, в Сан-Франциско, был неофициальным портом прибытия для китайских иммигрантов, которые спасались от экономического и политического хаоса середины 1800-х. Мужчины пытали счастья в калифорнийской золотой лихорадке, а когда она сошла на нет, пошли подрабатывать кто чем мог. Те, кому повезло, устраивались трудиться на трансконтинентальную железную дорогу.

Это были либо холостяки, либо те, кому пришлось оставить жен и семьи в Китае. Они нуждались в ночлеге, чистой одежде и горячей еде после долгих часов изнурительной работы. Так появлялись новые дома, прачечные и рестораны в бурно растущих кварталах, населенных преимущественно китайцами.