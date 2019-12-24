Booking.com обязали сообщать правду о ценах на отели

Booking.com — сервис онлайн-бронирования отелей и частного жилья, на котором представлено более 28 млн объектов размещения в 228 странах. В европейских странах на него приходится 65,5% рынка онлайн-бронирования отелей, в России — 70%.

Попытки регулирования деятельности сервиса предпринимались во многих странах в связи с его фактически монопольным положением и возможностью давления на отельеров. В Турции Booking.com запрещен по решению суда. В России в ноябре 2019 года Федеральная антимонопольная служба обязала сервис прекратить практику заключения с отельерами договоров, включающих пункт о том, что они должны предоставлять на Booking.com самую низкую цену. Ранее подобного ограничения добились отельеры во Франции.

Теперь же Еврокомиссия обязала Booking.com внести изменения информации о ценах и скидках на отели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЕК. «После того, как эти новые изменения будут введены, потребители получат доступ к более правдивой информации и возможность делать более правильные сравнения предложений различных отелей», — говорится в сообщении.



Скриншот с сайта Booking.com

Теперь сервис будет сообщать потребителям, что объявление «последний доступный номер!» относится только к предложениям на платформе Booking.com, а также не будет заявлять, что предложение низкой цены ограничено по времени, если та же самая цена доступна и вне рамок этой акции. При наличии рекламных контрактов с поставщиками жилья сервис должен будет указывать, что высокое место отеля или апартаментов в поисковой выдаче является оплаченной рекламой.

Кроме того, сервис должен четко показывать общую стоимость размещения, которую потребителю предстоит заплатить, включая все сборы, пошлины и налоги. Распроданное жилье должно быть представлено в выдаче в точном соответствии с поисковым запросом.

Сервис обязался внести все изменения не позднее 16 июня 2020 года.

По словам комиссара по вопросам юстиции и потребителей Дидье Рейндерса, Европейская комиссия продолжит мониторинг всех туристических онлайн-платформ для обеспечения справедливой онлайн-среды для потребителей.