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Путешествия

Борат будет продвигать Казахстан как туристическое направление

Интерфакс
28 октября 2020
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Центр Астаны во главе с Байтереком
Фото: Рамиль Галеев
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Портрет в казахстанской степи
Фото: Егор Лазуренко
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Байдибекская впадина, Южный Казахстан
Фото: Надежда Балтынова
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Хан Шатыр, самый большой шатер в мире. Астана, Казахстан
Фото: Олег Ивастов
Герой фильма «Борат» и его крылатая фраза «very nice» (очень мило) будут использованы для продвижения Казахстана как направления туризма на международный рынок.

Фраза «very nice» стала новым рекламным слоганом офиса по туризму Казахстана (Kazakh Tourism). Рекламный ролик, персонажи которого употребляют ее, оценивая достопримечательности, природные красоты и кухню страны, размещен на YouTube-канале офиса. За сутки ролик набрал более 400 тыс. просмотров.

Фильм «Борат: изучение американской культуры во славу великого народа Казахстана» режиссера Ларри Чарльза вышел в 2006 году. Главную роль в нем сыграл британский комедийный актер Саша Барон Коэн. Его главный герой, журналист Борат Сагдиев, путешествует по США, где встречается с разными людьми, чтобы сделать репортаж о стране, а затем возвращается в Казахстан. При бюджете $18 млн фильм собрал в прокате более $260 млн, получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

Как напоминает BBC, после выхода фильма власти Казахстана грозили подать в суд на Коэна за очернение страны, которая, по их мнению, была изображен в фильме как место, где процветают расизм, антисемитизм и сексизм. В Казахстане были запрещены прокат и продажа DVD с фильмом.

Спустя годы правительство Казахстана пересмотрело свои оценки и поблагодарило Коэна за развитие туризма в стране. В 2012 году министр туризма Ержан Казыханов заявил, что он «благодарен Борату за помощь в привлечении туристов, так как после выхода фильма желающих получить казахскую визу стало в 10 раз больше».

23 октября на мировые экраны вышел сиквел «Борат. Следующий фильм». Он также вызвал протесты жителей Казахстана. Более 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отмены показа после выхода трейлера. В ней говорится, что фильм унижает и оскорбляет казахский народ.

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