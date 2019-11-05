Бортпроводники Lufthansa проведут двухдневную забастовку

Причиной забастовки профсоюз называет отказ компании проводить тарифные переговоры с сотрудниками. Руководство авиакомпании объявило, что проверит юридические возможности для запрета забастовки. Ufo объединяет около 30 тыс. сотрудников отрасли.

Дочерние компании – Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress – акция не затронет.

Последний раз профсоюз проводил акцию протеста в 2015 году. Тем не менее рейсы Lufthansa отменяются из-за забастовок достаточно регулярно. В 2014-2015 годах авиакомпания не смогла выполнить 16 000 рейсов из-за забастовок, потеряв на этом 463 млн евро. В ноябре 2016 года Lufthansa отменила несколько тысяч рейсов из-за забастовки пилотов, а в апреле 2018 года – более 800, что было обусловлено протестной акцией профсоюза Verdi.

Lufthansa – крупнейший авиаконцерн Европы, выполняющий рейсы в 78 стран мира по более чем 200 направлениям.