Братья по Перу

Эта природоохранная территория — биосферный заповедник ЮНЕСКО — включает в себя множество экосистем. Чаще всего туристы приезжают в Ману ради бердвотчинга (наблюдения за птицами) — тут их более тысячи видов, что в полтора раза больше, чем в России. Весьма популярны и вечерние сафари на лодках, во время которых можно понаблюдать за кайманами, а, при некоторой удаче, и ягуарами.