Братья по Перу

Каждый путешественник мечтает хоть раз в жизни увидеть знаменитую цитадель инков Мачу-Пикчу — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из семи Новых чудес света. Однако в этой удивительной стране найдется немало других достопримечательностей, заслуживающих самого пристального внимания туристов. Вместе с Торговым представительством Перу в России (PROMPERÚ) мы выбрали наиболее интересные.
Город инков Чокекирао
«Золотая колыбель», высокогорный город инков Чокекирао далеко не так популярен, как Мачу-Пикчу — и в этом его притягательность, ведь здесь еще можно почувствовать себя отважным первооткрывателем, а не досужим туристом. Попасть сюда можно лишь во время двухдневного трека, что уже само по себе приключение.
Национальный парк Ману
Эта природоохранная территория — биосферный заповедник ЮНЕСКО — включает в себя множество экосистем. Чаще всего туристы приезжают в Ману ради бердвотчинга (наблюдения за птицами) — тут их более тысячи видов, что в полтора раза больше, чем в России. Весьма популярны и вечерние сафари на лодках, во время которых можно понаблюдать за кайманами, а, при некоторой удаче, и ягуарами.
Город Куско
«Пуп Земли» и центр Священной долины инков, поражающий воображение Куско понравится как любителям древней истории, так и ценителям колониальной архитектуры — испанцы, завоевавшие город в XVI веке, строили пышные дворцы и барочные церкви на индейских руинах. Здесь легко провести несколько дней и даже не заметить, как пролетело время.
Водопад Гокта
Двухкаскадный, 771-метровый Гокта, расположенный в месте встречи тропических лесов Амазонки и горной системы Анд, признан одним из самых высоких водопадов мира. Лучшее время для посещения — период с апреля по июнь, когда после сезона дождей Гокта наиболее полноводен.
Линии Наска
Чтобы окинуть взглядом эти гигантские геоглифы, которые создавались с до сих пор неизвестной целью — всего в районе Наски известно порядка 1200 рисунков, буквально в прошлом году обнаружили еще 143, причем возраст самого древнего превышает 2500 лет — нужно в буквальном смысле воспарить над землей на легкокрылом самолете.
Долина Ика
Писко и особенно коктейль писко-сауэр (писко — бренди из винограда сорта мускат, сок лайма, сахарный сироп, яичный белок и пару капель ангостуры) — самый известный алкогольный «символ» Перу. Однако мало кто знает, что в стране производят и отличные красные вина — первые лозы были высажены в долине реки Ики еще в XVI веке. В наши дни некоторые из винодельческих хозяйств можно посетить в рамках тематических туров.
Оазис Уакачина
Образцово-показательный оазис Уакачина регулярно входит в списки самых живописных на планете. Со временем он стал своеобразным курортом, куда любят наведываться как местные жители, так и иностранные путешественники — покататься на катамаране по крошечному озеру и заняться сэндбордингом на высоченных окрестных барханах.
Каньон Колка
90-километровый Колка считается одним из глубочайших каньонов мира: от его верхнего уровня (макушка вулкана) до нижней отметки (дно реки) — около 4160 метров. Чаще всего сюда приезжают ради того, чтобы со смотровых площадок полюбоваться на андских кондоров — лучшим временем для этого считается 8 утра.
Соляные копи Марас
Здешние копи, питаемые горячим соляным источником, использовались еще до инков. Сейчас тут около 3000 небольших наделов, террасами спускающихся вниз с холма. Все они принадлежат жителям соседней деревни, для которых добыча соли, а теперь и туризм – главные источники дохода.
Озеро Титикака
Самое высокорасположенное (3810 метров над уровнем моря) судоходное озеро мира, крупнейший пресноводный водоем Южной Америки, прародина инков – Титикака образовалось порядка 60 миллионов лет назад во время мощного землетрясения в Андах: образовавшуюся трещину заполнили тающие ледники. Озеро интересно не только своей природой, но и самобытной культурой индейского народа уру, живущих на искусственных плавучих островках из тростника.
Перуанская кухня: что попробовать кроме севиче?
Ломо сальтадо
Кусочки говяжьей вырезки маринуются в соевом соусе и обжариваются с помидорами, луком, острым перцем и специями. В роли гарнира – рис и картофель фри.
Кауса
Перу — родина картофеля, и это блюдо (оно похоже и на салат, и на запеканку) из картофельного пюре, прослоенного авокадо, отварным мясом курицы или тунца можно найти в ресторанах по всей стране.
Ахи де гальина
Вареное куриное мясо тушится в особом соусе из сливок, орехов, тертого сыра, острого желтого перца ахи, красного лука и чеснока и подается с отварным картофелем, рисом и маслинами.