Бумеранг, Лего и Кольцо всевластия: какие сувениры везут домой туристы из разных уголков мира

Французская компания Club Med, являющаяся торговой маркой международного туристического оператора Club Mеditerranеe, изучила самые популярные сувениры из каждой страны мира и составила список предметов, которые туристы привозят домой из разных уголков мира.

«Хороший отпуск может длиться намного дольше, чем то время, когда мы находились в нем. Воспоминания, которые он нам дарит, могут остаться с нами навсегда, поэтому многие из нас предпочитают вспоминать путешествия с помощью открыток, фотографий и сувениров <…> Итак, мы открыли для себя самые популярные (а иногда и своеобразные) сувениры со всего мира», — говорится в сообщении Club Med.