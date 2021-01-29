Бумеранг, Лего и Кольцо всевластия: какие сувениры везут домой туристы из разных уголков мира
Французская компания Club Med, являющаяся торговой маркой международного туристического оператора Club Mеditerranеe, изучила самые популярные сувениры из каждой страны мира и составила список предметов, которые туристы привозят домой из разных уголков мира.
«Хороший отпуск может длиться намного дольше, чем то время, когда мы находились в нем. Воспоминания, которые он нам дарит, могут остаться с нами навсегда, поэтому многие из нас предпочитают вспоминать путешествия с помощью открыток, фотографий и сувениров <…> Итак, мы открыли для себя самые популярные (а иногда и своеобразные) сувениры со всего мира», — говорится в сообщении Club Med.
Европа отличилась замечательным разнообразием сувениров. Туристы везут домой зонты из Великобритании, береты из Франции, эспадрильи из Испании, венецианские маски из Италии, пиво из Германии, моцарткугели из Австрии, свитера из Норвегии, писанки из Украины, изделия из льна, или «северного» шелка из Белоруссии и, конечно, матрешки из России.
Самым популярным сувениром из Дании оказался конструктор «Лего». Эти игрушки для детей из взрослых были изобретены в стране еще в 1930-х годах, и в Дании популярный конструктор можно купить значительно дешевле, чем в других местах.
Исследование показало, что наиболее популярным сувениром из африканских стран является текстиль. Ткань ручной работы асо окэ, созданная народом йоруба в Западной Африке, оказалась самым популярным сувениром из Нигерии.
Традиционную одежду везут домой туристы из Зимбабве и Камеруна, а коврики ручной работы — лучший подарок на память для тех, кто отправляется в путешествие в Малави. Популярны на континенте и тщательно обработанные деревянные артефакты ручной работы, а также бусы и маски.
В Северной и Центральной Америке популярны сувениры, которые можно попробовать на вкус. Из США чаще всего везут традиционные американские сладости, из Канады — бутылочки с кленовым сиропом, из Ямайки, Гватемалы и Коста-Рики — местные сорта кофе, из Доминики и Барбадоса — ром, а из Кубы, разумеется, сигары.
Кофе и Ром везут и из Южной Америки, а вот в Бразилии можно приобрести удобные и недорогие гамаки. Чтобы прикупить пончо, лучше всего отправиться в Боливию, а в Аргентине очень развита индустрия кожаных изделий.
Необычайным разнообразием отличаются азиатские сувениры. Японская бумага для оригами, индийские специи, китайские наборы для каллиграфии, тайские брюки-шаровары, йеменские кинжалы, израильские украшения и иорданские куфии (также известные как арафатки)... Если же экзотики все еще недостаточно, то можно попробовать попасть в тур, одобренный правительством Северной Кореи. В этой стране единственным сувениром являются предметы пропаганды. Прикоснуться к идеологии чучхе можно, купив местные открытки или плакаты.
Одной из визитной карточек Австралии оказались бумеранги с традиционным рисунком аборигенов. Этим метательным оружием до сих пор пользуются некоторые аборигены. Как известно, в Новой Зеландии снималась культовая трилогия фильмов по роману-эпопее Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Страна активно развивает туристические направления, связанные с этой фэнтезийной сагой, а главным сувениром Новой Зеландии с некоторого времени стало Кольцо всевластия. Копии этого бесценного артефакта обычно делают из бронзы, серебра или золота.
В исследовании Club Med оказался один сувенир, который объединяет совершенно разные страны с разных континентов. Это шоколад. Туристы везут его домой из Бельгии, Франции, Ирландии, Гренады и из Казахстана.
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