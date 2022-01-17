Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Путешествия
Партнёрский материал

Чем бы дитя ни тешилось: путешествие по немецкой Дороге игрушек

National Geographic Россия
17 января 2022
Nürnberg_Nussknacker_und_Pyramiden_aus_Holz_geschnitzt.jpg
Деревянные щелкунчики в магазине Нюрнберга
Фото: GETTYIMAGES/MALORNY
Неважно сколько вам лет – детский восторг на немецкой Дороге игрушек испытают все без исключения. Путешествовать по ней интересно и коллекционерам редких кукол, и родителям в поисках необычных идей для семейного отдыха, и тем, кто хотел бы поглубже погрузиться в немецкую культуру или просто во что-нибудь поиграть.

Чем тешилось дитя в XIV веке

Дорога игрушек длиной около 300 км тянется из Баварии в Тюрингию, но две трети её приходится именно на Баварию. Эти края богаты различными ремесленными традициями, и именно здесь возникло производство игрушек, ставших знаменитыми на весь мир. На пути – десятки локаций: музеи с бесценными собраниями, тематические парки, игрушечные фабрики и симпатичные магазинчики сувениров.   

Стартует маршрут в Нюрнберге – втором по величине городе Баварии. С первой половины XVII века он известен своей грандиозной рождественской ярмаркой – одной из крупнейших в Германии. В наши дни её ежегодно посещает более миллиона человек, и это отличная возможность полюбоваться произведениями игрушечных дел мастеров. И отведите побольше времени на посещение нюрнбергского Музея игрушек, расположенного в историческом центре города, в старинном фахверковом доме. Его история началась век назад, когда Лидия и Пауль Байеры начали собирать свою не имеющую аналогов коллекцию, а открылся музей в начале 1970-х.

Nürnberg_Spielzeugmuseum_mit_Gockelreiterbrunnen,_Spielzeugstraße.jpg
UWE NIKLAS

Тут наглядно показывают, почему Нюрнберг называют «городом игрушек». На исходе Средневековья здесь лепили куколок из глины, а в XVIII столетии фарфоровых крошек стали снабжать и домиками со всем необходимым для игрушечной жизни «имуществом». На четырёх этажах здания можно увидеть старинных тряпичных кукол и деревянных пупсов, плюшевых мишек, модели паровых двигателей, паровозики и машинки – вплоть до Барби с Кеном и современных электронных игр.

Музей гордится и внушительной коллекцией расписных фигурок из олова – кстати, именно в Нюрнберге изготавливали оловянных солдатиков по заказу русской царской семьи. Тут можно не только поразглядывать самые разные экспонаты, но и провести время за рисованием, сборкой сложного конструктора или подвижной игрой.

1178707813.jpg
Neirfy / Shutterstock / Vostock Photo Старый город Нюрнберга в погожий день и сам выглядит игрушечным.

Баварские забавы

Как бы ни хотелось остаться подольше в Нюрнберге, в его окрестностях – коммуне Средняя Франкония – найдётся ещё немало интересного для больших и маленьких любителей поиграть. Например, в городке Цирндорф расположен Playmobil Fun Park  – тематический парк развлечений, который устроен примерно так же, как знаменитые немецкие игровые конструкторы Playmobil. Веселье должно быть творческим!

Посетители попадают не просто в страну чудес, а на «Ферму», в «Рыцарский замок» или «Ноев ковчег» – классические наборы с весёлыми деревянными персонажами воспроизведены здесь в натуральную величину, чтобы малыши могли от души полазить, побегать и даже поплескаться в озере. Пока маленькие эльфы ухаживают за единорогами в «Сказочной стране», будущие полицейские отправляются на машинках в погоню за злодеями. Ну а в плохую погоду всегда можно всласть порезвиться в крытой части парка, где тоже есть увлекательные игровые площадки.

Köln_Weihnachliche_Holzfiguren_auf_dem_Weihnachtsmarkt_Köln.jpg
GETTYIMAGES/GEORGE PACHANTOURIS

В Городском музее Швабаха, который исстари слывёт городом золотых дел мастеров, выставлены старинные игрушки, а также модели железных дорог, паровозов и вагонов, которые на протяжении десятилетий выпускала баварская фирма Fleischmann.

В Гёсвайнштайне работает Музей игрушек Франконии – создавший его любитель антиквариата Альфред Гросс приглашает взрослых вспомнить детство, а детей – открыть для себя «дедовские» игрушки 50–60-х годов прошлого века. Любителям же вагонов и поездов стоит посетить небольшой городок Муггендорф в долине Визент. В здешнем Музее моделей железных дорог на площади более сотни квадратных метров выставлены макеты путей со всей инфраструктурой, по которым бойко ездят ретромодели ушедшего в прошлое железнодорожного транспорта.

Куклы и кукольники

Bayern_Holzschnitzerei.jpg
Bayern Tourismus Marketing GmbH/Catherine Karnow

И маленькие девочки, и те, кто остался ими в душе, не упустят возможности побывать в Музее кукол в городе Кобург – старинном центре кукольного производства. Более 2000 его бесценных экспонатов, существенная часть которых относится к середине XIX века, – коллекция супругов Карин и Ханса Лоснитцеров. Кстати, знаменитые на весь мир плюшевые медведики Hermann – также уроженцы Кобурга, и им не терпится познакомиться с будущими друзьями.

В городке Нойштадт-бай-Кобург, баварской игрушечной столице, каждый сентябрь проходит Кукольный фестиваль – он собирает и любителей игрушек, и -профессионалов-коллекционеров. Авторам лучших работ на фестивале вручается премия имени художника Макса Оскара Арнольда – уроженца города, который внёс большой вклад в развитие кукольного искусства. А в расположенном здесь Музее немецкой индустрии игрушек можно узнать о том, как менялись технологии их создания на протяжении последних 250 лет.     

CT6RGC.jpg
Ruffer / Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo

В Нойштадте непременно стоит заглянуть в магазин Ino Schaller за чудесными украшениями ручной работы для любых праздников: Санта-Клаусами и оленями к Рождеству, тыквами и весёлыми черепушками к Хэллоуину, кроликами и цыплятами к Пасхе. Все они делаются из папье-маше по технологиям конца XIX века.

В городе можно найти и симпатичные плюшевые игрушки Heunec, и разноцветные игрушечные машины Rolly Toys, а в Музее рождества при магазине Inges – полюбоваться работой стеклодувов. Но это, как говорится, уже другая история, за которой лучше всего отправиться дальше по маршруту – в соседнюю Тюрингию.

Чтобы быть в курсе интересных событий и мест в Германии, вы можете подписаться на рассылку Национального туристического офиса Германии. А еще посетить сайт тематической кампании German.Local.Culture – там вы узнаете о местных направлениях гастротуризма, культурного туризма и экотуризма.

Узнать больше о Германии можно здесь.

рекомендации
Планета Земля

Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?