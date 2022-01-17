Чем бы дитя ни тешилось: путешествие по немецкой Дороге игрушек

Дорога игрушек длиной около 300 км тянется из Баварии в Тюрингию, но две трети её приходится именно на Баварию. Эти края богаты различными ремесленными традициями, и именно здесь возникло производство игрушек, ставших знаменитыми на весь мир. На пути – десятки локаций: музеи с бесценными собраниями, тематические парки, игрушечные фабрики и симпатичные магазинчики сувениров.

Стартует маршрут в Нюрнберге – втором по величине городе Баварии. С первой половины XVII века он известен своей грандиозной рождественской ярмаркой – одной из крупнейших в Германии. В наши дни её ежегодно посещает более миллиона человек, и это отличная возможность полюбоваться произведениями игрушечных дел мастеров. И отведите побольше времени на посещение нюрнбергского Музея игрушек, расположенного в историческом центре города, в старинном фахверковом доме. Его история началась век назад, когда Лидия и Пауль Байеры начали собирать свою не имеющую аналогов коллекцию, а открылся музей в начале 1970-х.