Чем бы дитя ни тешилось: путешествие по немецкой Дороге игрушек
Чем тешилось дитя в XIV веке
Дорога игрушек длиной около 300 км тянется из Баварии в Тюрингию, но две трети её приходится именно на Баварию. Эти края богаты различными ремесленными традициями, и именно здесь возникло производство игрушек, ставших знаменитыми на весь мир. На пути – десятки локаций: музеи с бесценными собраниями, тематические парки, игрушечные фабрики и симпатичные магазинчики сувениров.
Стартует маршрут в Нюрнберге – втором по величине городе Баварии. С первой половины XVII века он известен своей грандиозной рождественской ярмаркой – одной из крупнейших в Германии. В наши дни её ежегодно посещает более миллиона человек, и это отличная возможность полюбоваться произведениями игрушечных дел мастеров. И отведите побольше времени на посещение нюрнбергского Музея игрушек, расположенного в историческом центре города, в старинном фахверковом доме. Его история началась век назад, когда Лидия и Пауль Байеры начали собирать свою не имеющую аналогов коллекцию, а открылся музей в начале 1970-х.
Тут наглядно показывают, почему Нюрнберг называют «городом игрушек». На исходе Средневековья здесь лепили куколок из глины, а в XVIII столетии фарфоровых крошек стали снабжать и домиками со всем необходимым для игрушечной жизни «имуществом». На четырёх этажах здания можно увидеть старинных тряпичных кукол и деревянных пупсов, плюшевых мишек, модели паровых двигателей, паровозики и машинки – вплоть до Барби с Кеном и современных электронных игр.
Музей гордится и внушительной коллекцией расписных фигурок из олова – кстати, именно в Нюрнберге изготавливали оловянных солдатиков по заказу русской царской семьи. Тут можно не только поразглядывать самые разные экспонаты, но и провести время за рисованием, сборкой сложного конструктора или подвижной игрой.
Баварские забавы
Как бы ни хотелось остаться подольше в Нюрнберге, в его окрестностях – коммуне Средняя Франкония – найдётся ещё немало интересного для больших и маленьких любителей поиграть. Например, в городке Цирндорф расположен Playmobil Fun Park – тематический парк развлечений, который устроен примерно так же, как знаменитые немецкие игровые конструкторы Playmobil. Веселье должно быть творческим!
Посетители попадают не просто в страну чудес, а на «Ферму», в «Рыцарский замок» или «Ноев ковчег» – классические наборы с весёлыми деревянными персонажами воспроизведены здесь в натуральную величину, чтобы малыши могли от души полазить, побегать и даже поплескаться в озере. Пока маленькие эльфы ухаживают за единорогами в «Сказочной стране», будущие полицейские отправляются на машинках в погоню за злодеями. Ну а в плохую погоду всегда можно всласть порезвиться в крытой части парка, где тоже есть увлекательные игровые площадки.
В Городском музее Швабаха, который исстари слывёт городом золотых дел мастеров, выставлены старинные игрушки, а также модели железных дорог, паровозов и вагонов, которые на протяжении десятилетий выпускала баварская фирма Fleischmann.
В Гёсвайнштайне работает Музей игрушек Франконии – создавший его любитель антиквариата Альфред Гросс приглашает взрослых вспомнить детство, а детей – открыть для себя «дедовские» игрушки 50–60-х годов прошлого века. Любителям же вагонов и поездов стоит посетить небольшой городок Муггендорф в долине Визент. В здешнем Музее моделей железных дорог на площади более сотни квадратных метров выставлены макеты путей со всей инфраструктурой, по которым бойко ездят ретромодели ушедшего в прошлое железнодорожного транспорта.
Куклы и кукольники
И маленькие девочки, и те, кто остался ими в душе, не упустят возможности побывать в Музее кукол в городе Кобург – старинном центре кукольного производства. Более 2000 его бесценных экспонатов, существенная часть которых относится к середине XIX века, – коллекция супругов Карин и Ханса Лоснитцеров. Кстати, знаменитые на весь мир плюшевые медведики Hermann – также уроженцы Кобурга, и им не терпится познакомиться с будущими друзьями.
В городке Нойштадт-бай-Кобург, баварской игрушечной столице, каждый сентябрь проходит Кукольный фестиваль – он собирает и любителей игрушек, и -профессионалов-коллекционеров. Авторам лучших работ на фестивале вручается премия имени художника Макса Оскара Арнольда – уроженца города, который внёс большой вклад в развитие кукольного искусства. А в расположенном здесь Музее немецкой индустрии игрушек можно узнать о том, как менялись технологии их создания на протяжении последних 250 лет.
В Нойштадте непременно стоит заглянуть в магазин Ino Schaller за чудесными украшениями ручной работы для любых праздников: Санта-Клаусами и оленями к Рождеству, тыквами и весёлыми черепушками к Хэллоуину, кроликами и цыплятами к Пасхе. Все они делаются из папье-маше по технологиям конца XIX века.
В городе можно найти и симпатичные плюшевые игрушки Heunec, и разноцветные игрушечные машины Rolly Toys, а в Музее рождества при магазине Inges – полюбоваться работой стеклодувов. Но это, как говорится, уже другая история, за которой лучше всего отправиться дальше по маршруту – в соседнюю Тюрингию.
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