Чем заняться в Карелии зимой?

Зима чувствует себя в Карелии намного вольготнее, чем короткое лето. В республику она приходит в конце ноября, а в отпуск отправляется только к середине апреля. Бескрайние снега, застывший лёд озёр и водопадов, северное сияние – это настоящая зима из детства, таинственная и волшебная. Причём детьми тут чувствуют себя все, от мала до велика. Вне зависимости от возраста, хотя и взрослых развлечений – беговые лыжи, снегоступы и снегоходы, собачьи упряжки и подлёдная рыбалка – здесь в избытке.

В 2021 году регион вошел сразу в три маршрута туроператора «Игора Тур» – финалиста Всероссийского проекта Правительства РФ и Агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию», и мы расскажем почему.

Карелия – рай для любителей активного отдыха, сюда круглый год стекаются рыбаки, походники и спортсмены. Но зимой это ещё и место паломничества созерцателей – тех, кто мечтает своими глазами увидеть настоящее чудо природы, северное сияние. Наблюдать за полярным шоу света можно буквально со склона сопки или с застывшего зеркала одного из озёр – главное, чтобы рядом не было больших городов и ярких источников засветки.

А можно превратить этот процесс в настоящее приключение – просто отправиться в тур на снегоходах, лыжах или собачьих упряжках.