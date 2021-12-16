Чем заняться в Карелии зимой?

Зима чувствует себя в Карелии намного вольготнее, чем короткое лето. В республику она приходит в конце ноября, а в отпуск отправляется только к середине апреля. Бескрайние снега, застывший лёд озёр и водопадов, северное сияние – это настоящая зима из детства, таинственная и волшебная. Причём детьми тут чувствуют себя все, от мала до велика. Вне зависимости от возраста, хотя и взрослых развлечений – беговые лыжи, снегоступы и снегоходы, собачьи упряжки и подлёдная рыбалка – здесь в избытке.
В 2021 году регион вошел сразу в три маршрута туроператора «Игора Тур» – финалиста Всероссийского проекта Правительства РФ и Агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию», и мы расскажем почему.
Карелия – рай для любителей активного отдыха, сюда круглый год стекаются рыбаки, походники и спортсмены. Но зимой это ещё и место паломничества созерцателей – тех, кто мечтает своими глазами увидеть настоящее чудо природы, северное сияние. Наблюдать за полярным шоу света можно буквально со склона сопки или с застывшего зеркала одного из озёр – главное, чтобы рядом не было больших городов и ярких источников засветки.
А можно превратить этот процесс в настоящее приключение – просто отправиться в тур на снегоходах, лыжах или собачьих упряжках.
Нельзя съездить в Карелию и не побывать в горном парке «Рускеала». Это туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории - заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Мраморные стены карьера обрамляют озеро, прозрачность воды которого достигает 15-18 метров. В парке проложены пешеходные маршруты, организованы смотровые площадки.
Разработки на территории мраморного каньона начали вестись еще в 17 веке. Тогда Рускеала относилась к территории Швеции. Европейцы организовали там добычу мрамора, которую продолжила Екатерина II. Рускеальский мрамор использовали в отделке многих зданий Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Михайловский замок и другие. Рускеала – не только самый известный мраморный каньон Карелии, но и мировая достопримечательность.
Есть в парке «Рускеала» и необычный подземный маршрут по мраморным затопленным пещерам. Два с половиной века здесь добывали мрамор, а теперь по скалистому проходу через штольни и шахты можно попасть на внутреннее кристально-чистое озеро, освещенное цветными огоньками.
Где остановиться?
В насыщенном путешествии по Карелии местом, где вы сможете отдохнуть и набраться сил (а также созерцать природу Русского Севера без помех), станет «Дача Винтера» — парк-отель, расположенный на берегу Ладоги в окружении хвойного леса. Здесь есть все для идеального отдыха: уютные номера, комфортные апартаменты и просторные коттеджи с зоной для отдыха возле камина.
Парк-отель создан в историческом месте – в начале 20 века здесь была построена дача для выдающегося хирурга и общественного деятеля доктора Густава Винтера, заложившего традиции загородного отдыха. Следующие владельцы – аптекарь Вяйне Дурхман и его жена, оперная певица Грета Дурхман - превратили усадьбу в образец новой культуры аристократического загородного отдыха. Здесь собиралась городская интеллигенция, устраивались музыкальные салоны, литературные вечера. Сегодня усадьба работает как музей и рассказывает об удивительной истории места через архивные фотографии, документы и предметы интерьера начала 20 века.
На территории отеля расположен «Густав Винтер» – лучший ресторан региона, который дает возможность «попробовать» Карелию на вкус. Это место притяжение и обязательный пункт программы сразу трех маршрутов туроператора «Игора Тур». Его задача – познакомить путешественников с уникальностью Северного Приладожья через гастрономические впечатления, природную локацию и исторический бэкграунд. Ресторан находится в самом сердце Карелии и в своем меню отражает ее национальный колорит.
Отправной точкой для формирования концепции меню послужили географические и гастрономические особенности Карелии. Здесь органично отражена природа карельской местности с блюдами из лесных грибов и северных ягод, мяса дичи. Ресторан «Густав Винтер» — аутентичная кухня Карелии в современном прочтении.
Домашняя ячневая лапша с добавлением ароматного бульона из лесных грибов в сопровождении боровиков, вешенок, опят и белых грибов. Маринованные моховики, пулоты из фазана с картофельным пюре и брусничным соусом, лосятина со сливочной перловкой.
Национальный колорит аккуратно подчеркнут ухой «Лохикейтто», а достояние Ладожского и Онежского озёр — местная рыба — представлено в тартаре из карельской форели, пряной свёкле с муссом из малосольной ряпушки, скоблянке из онежского налима и сугудае из судака и форели с картофелем в травах и малосольными огурцами. Специалитет ресторана – чайные сборы из местных ягод и трав, обладающие неповторимым вкусом и полезными свойствами.
Ресторан «Густав Винтер» находится на северном побережье Ладожского озера, в непосредственной близости от старинного города Сортавала (8 км) и в равной удаленности от Санкт-Петербурга и Петрозаводска (250 км).
Парк-отель «Дача Винтера» популярен среди поклонников исторического и экскурсионного туризма, экотуризма, любителей активного отдыха с исследовательским опытом погружения в историю и культуру региона. Центр активного отдыха «Терра Нордика» – официальный партнер туроператора «Игора Тур» – предлагает гостям почувствовать себя первооткрывателями Карелии и изучить места природных достопримечательностей. В сопровождении опытных инструкторов они отправятся в тур на квадроциклах или снегоходах, чтобы по максимуму окунуться в незабываемую атмосферу «карельского приключения». В арсенале «Терра Нордика» 6 проверенных маршрутов разной сложности для гостей с разным уровнем подготовки.
На «Даче Винтера» находится веревочный парк «Тарулинна». Три живописных трассы среди сосен с видом на Ладожское озеро – это возможность почувствовать себя героем приключенческого фильма, получить заряд адреналина и открыть для себя суровую красоту карельской природы. Изучение окрестностей на высоте 16 метров над землей будет интересно и взрослым, и детям. Общая протяженность трасс составляет 710 метров.
В отеле ничто не мешает гармоничному единению с природой, Ладожским озером. Банный комплекс — это новое знаковое место на «Даче Винтера», открывшееся осенью 2021 года, где полное расслабление и душевное спокойствие сочетаются с карельскими пейзажами, а натуральные материалы в интерьере и приглушенный свет располагают к умиротворению и отдыху. Здесь восстановление здоровья и душевного спокойствия происходит в симбиозе с удовольствием от видов карельской природы. На выбор – хаммам и два вида саун: альпийская и финская, а также массажный кабинет и зона отдыха с видом на Ладогу. Рядом с банным комплексом находится парная на плоту для ценителей аутентичного отдыха.
Специально для гостей парк-отеля «Дача Винтера» составлены авторские однодневные программы для качественного досуга и исследования региона. Тайминг программ выверен и продуман, гиды профессиональны и интересны, остается насладиться путешествием и впечатлениями.
В рамках программы «Ретро-Рускеала» вы можете отправиться в горный парк «Рускеала» на старинном поезде, который регулярно курсирует между городом Сортавала и мраморным каньоном Рускеала, оставляя за собой огромные клубы пара (а проводники одеты в костюмы, возвращающие в начало 20 века).
Садитесь на Рускеальский экспресс и отправляйтесь прямиком в зимнюю сказку. По пути к Мраморному карьеру можно любоваться видами, пролетающими за окном – суровая красота Карелии и незабываемые пейзажи северного побережья Ладоги подготовят вас к встрече с захватывающими видами каньона.
В «Рускеала», в зависимости от выбранной опции, для вас будет проведена персональная экскурсия или вы самостоятельно насладитесь прогулкой по парку. У вас будет достаточно свободного времени, после чего вы посетите эко-тропу на водопадах Ахинкоски – месте съемок легендарного фильма «А зори здесь тихие».
Для комфорта гостей выкупается отдельное купе в ретро-поезде (6 мест), где можно разместиться своей компанией. Во время путешествия будет предложен чай в красивых резных подстаканниках Российских железных дорог.
Забронировать номерной фонд на «Даче Винтера» можно здесь
А забронировать путешествие по Карелии и Ленинградской области с туроператором «Игора Тур» — вот здесь