Чернобыль посетило рекордное количество туристов. Всё из-за сериала HBO

«В этом году уже установлен новый рекорд зоны отчуждения – 74,67 тыс. туристов за 8 месяцев 2019 года. Только в августе зону посетили 14,4 тыс. человек. С начала года этот показатель вырос в пять раз: еще в январе-феврале Чернобыльскую зону посещали в среднем 3 тыс. туристов в месяц, но с марта турпоток стал расти», – говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Для туристов в зоне отчуждения утвердили 21 маршрут для поездок, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушных. Чаще всего Чернобыль посещают туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.

Число бронирований экскурсий выросло более чем на 40% после выхода сериала «Чернобыль» телекомпании HBO. В июне лента стала самым рейтинговым сериалом в истории, выйдя на первое место в рейтинге агрегатора IMDb.

Украина открыла Чернобыль для туристов в 2011 году. В прошлом году зону отчуждения посетили 72 тысячи иностранных туристов, в 2017 году – 50 тысяч.