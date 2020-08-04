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Путешествия

Черногория сняла запрет на въезд россиян в страну

Михаил Сысоев
04 августа 2020
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Котор, Черногория
Фото: Нина Слащилина
Также разрешён въезд гражданам Азербайджана.

На заседании Национального координационного совета по инфекционным болезням при правительстве Черногории был представлен обновленный список стран, жители которых могут въезжать в европейское государство без дополнительных условий, введенных из-за коронавируса. В так называемый «зелёный список» теперь вошли Россия и Азербайджан, пишет Meduza со ссылкой на Правительство Черногории. Также в этот список входят большинство стран Евросоюза и еще около 40 государств.

Ведомство уточнило, что при принятии решения была учтена эпидемиологическая ситуация в странах, «надежные и релевантные» данные о коронавирусе, а также интересы туристической индустрии Черногории.

Узнайте, как в Санкт-Петербурге возобновили работу визовые центры 8 стран ЕС.

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