Число мировых турпоездок в 2019 году выросло еще на 4 процента

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2019 году во всем мире было зафиксировано 1,5 млрд туристических прибытий. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 4 процента, и такой же прирост ожидается в 2020 году.

«Рост международного туризма продолжается уже десятый год подряд. Это говорит о том, что он стал одной из самых прогрессирующих и стабильных отраслей мировой экономики», – говорится в сообщении UNWTO.

Тенденции оказались подвержены все регионы мира. Тем не менее рост оказался ниже ожидаемого из-за краха холдинга Thomas Cook, предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза, геополитической напряженности и глобального экономического спада. Особенно эти события затронули Европу, Азию и Тихоокеанский регион.