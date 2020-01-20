Число мировых турпоездок в 2019 году выросло еще на 4 процента

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2019 году во всем мире было зафиксировано 1,5 млрд туристических прибытий. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 4 процента, и такой же прирост ожидается в 2020 году.
«Рост международного туризма продолжается уже десятый год подряд. Это говорит о том, что он стал одной из самых прогрессирующих и стабильных отраслей мировой экономики», – говорится в сообщении UNWTO.
Тенденции оказались подвержены все регионы мира. Тем не менее рост оказался ниже ожидаемого из-за краха холдинга Thomas Cook, предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза, геополитической напряженности и глобального экономического спада. Особенно эти события затронули Европу, Азию и Тихоокеанский регион.
The latest UNWTO World Tourism Barometer is out now! Globally, numbers remain strong, with international arrivals up by 4%.— World Tourism Organization (@UNWTO) January 20, 2020
Check out all the numbers and trends here:https://t.co/iHlfNbA2Ti pic.twitter.com/Kcuw5SBcGk
По данным UNWTO, в 2019 году число поездок на Ближний Восток выросло на 8%, в Азию – на 5%, в Африку – на 4%. Число путешествий в Европу несколько снизилось по сравнению с предыдущими годами, тем не менее регион продолжает лидировать по числу международных прибытий – 743 млн иностранных гостей (плюс 4%). Северную и Южную Америку туристы посещали на 2% чаще, чем годом ранее. При этом число поездок в Южную Америку заметно снизилось из-за протестов в ряде стран.
«В 2020 году мы ожидаем роста международного туризма также на 3-4%. Крупнейшие международные события, такие как летние Олимпийские игры в Токио или выставка Expo 2020 в Дубае должны положительно повлиять на прирост турпотоков», – отмечают в UNWTO.
Расходы туристов в зарубежных поездках в 2019 году продолжали расти, особенно в странах, принимающих наибольшее число иностранных гостей. Так, Франция сообщила о росте расходов туристов на 11%, США – на 6%. В то же время Бразилия и Саудовская Аравия заявили о снижении расходов туристов.
«Число стран, получающих от туризма более миллиарда долларов в год, удвоилось с 1998 года. 2020 год объявлен UNWTO Годом развития сельского туризма, и мы надеемся, что это будет способствовать подъему сельских территорий, стимулированию экономического роста, созданию новых рабочих мест и развитию культуры», – заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.