Что больше всего нравится и раздражает в отелях? Отвечают деловые путешественники со всей России
«Аэроклуб» разработал и внедрил сервис «Корпоративный рейтинг отелей» в августе 2018 года. За это время порядка четырех тысяч сотрудников более 35 российских и зарубежных корпораций оставили свои оценки и комментарии отелям в России и за рубежом. Более 1800 отелей по всему миру получили обратную связь от постояльцев, которые отправляются в командировки. Всего было дано 7814 оценок, из которых 6800 сопровождались комментариями и рекомендациями. Среди компаний, которые в числе первых внедрили данный сервис, «МегаФон», «СИБУР», Bayer и другие.
Исследование показало, что среди наиболее востребованных критериев выбора отеля деловыми путешественниками — комфорт, чистота, расположение гостиницы, качество завтрака, скорость Wi-Fi и наличие рабочего стола и розеток для ноутбука. Принципиально важными вопросами стали скорость заселения и отсутствие необходимости ожидания проверки номера при выселении из отеля. Среди значимых дополнений были названы наличие питьевой воды, чайника, утюга или гладильной комнаты.
Среди наиболее часто встречающихся жалоб назывались недостаточная частота и качество уборки (17%), качество еды и обслуживания в ресторане (15%), шумоизоляция (13%). Также зачастую бизнес-туристы сталкивались с низкой температурой в номере, отсутствием горячей воды, плесенью или запахом канализации.
Эксперты обратили внимание на часто встречающийся комментарий относительно времени завтрака: бизнес-туристы подчеркивали, что начало завтрака в 7:00 — это слишком поздно. Аналитики связали это с тем, что нередко сотрудники компаний покидают отели раньше семи часов, чтобы успеть на автобус на удаленное производство или месторождения. В этом случае постояльцы давали высокую оценку качеству упакованного завтрака, который персонал отеля предоставлял с собой.
По отзывам деловых путешественников в России, лучшим отелем в категории 5 звезд стал «Crowne Plaza Уфа»: бизнес-туристы оценили качество предоставляемых услуг в 4,95 балла из 5 возможных. На втором месте «Hyatt Regency Екатеринбург» с оценкой 4,93, а на третьем месте «Radisson Blu Олимпийский в Москве» — 4,90.
В категории 4 звезды среди российских отелей, по впечатлениям бизнес-туристов, лидирует «Hilton Garden Inn Краснодар»: он получил оценку 4,97. Второе место с оценкой 4,96 занял «Park Inn by Radisson Волгоград», а на третьем с оценкой 4,95 «Crowne Plaza Лиговский», расположенный в Санкт-Петербурге.
Среди отелей 3 звезды в России самые высокие оценки деловых путешественников получил отель «Hampton by Hilton Самара» — 4,96. На втором месте «Ibis Краснодар Центр» с оценкой 4,90, а на третьем месте отель «Hilton Garden Inn Красноярск»: проживающие в нем бизнес-туристы дали отелю высокую оценку — 4,76.
Самые высокие оценки из объектов размещения за рубежом получил четырехзвездочный отель Seitner Hof, расположенный в тихом, зеленом районе в 15 минутах езды от центра Мюнхена. На втором месте пятизвездочный отель Mandarin Oriental в Сингапуре, а на третьем месте отель Renaissance Minsk.
Среди столичных отелей бизнес-туристы дали самые высокие оценки четырехзвездочному «Holiday Inn Москва Сокольники» — 4,94. На втором месте «Radisson Blu Олимпийский» — этот пятизвездочный отель получил оценку 4,90. На третьей строчке отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre: деловые путешественники дали оценку качеству предоставляемых услуг — 4,89 балла.