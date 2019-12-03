Что больше всего нравится и раздражает в отелях? Отвечают деловые путешественники со всей России

«Аэроклуб» разработал и внедрил сервис «Корпоративный рейтинг отелей» в августе 2018 года. За это время порядка четырех тысяч сотрудников более 35 российских и зарубежных корпораций оставили свои оценки и комментарии отелям в России и за рубежом. Более 1800 отелей по всему миру получили обратную связь от постояльцев, которые отправляются в командировки. Всего было дано 7814 оценок, из которых 6800 сопровождались комментариями и рекомендациями. Среди компаний, которые в числе первых внедрили данный сервис, «МегаФон», «СИБУР», Bayer и другие.

Исследование показало, что среди наиболее востребованных критериев выбора отеля деловыми путешественниками — комфорт, чистота, расположение гостиницы, качество завтрака, скорость Wi-Fi и наличие рабочего стола и розеток для ноутбука. Принципиально важными вопросами стали скорость заселения и отсутствие необходимости ожидания проверки номера при выселении из отеля. Среди значимых дополнений были названы наличие питьевой воды, чайника, утюга или гладильной комнаты.

Среди наиболее часто встречающихся жалоб назывались недостаточная частота и качество уборки (17%), качество еды и обслуживания в ресторане (15%), шумоизоляция (13%). Также зачастую бизнес-туристы сталкивались с низкой температурой в номере, отсутствием горячей воды, плесенью или запахом канализации.