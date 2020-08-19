Что ждет нас на юбилейном «Архстоянии» в этом году
В 2020 году «Архстоянию» исполняется 15 лет. Тему фестиваля в этот раз выбрали необычную и касающуюся всех без исключения — «Лень».
В российской культуре лени всегда уделяли много внимания. Ее значение противоречиво: с одной стороны лень считалась злом, с другой — благом. Арт-парк Никола-Ленивец — это гигантская территория, обойти которую — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. Но как правильно лениться в этом месте? Свою версию расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку. Игорь Шелковский при поддержке Музея AZ возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, Иван Горшков создаст мифологическую беседку. Также участниками «Архстояния»-2020 станут авторы арт-резиденции 2019/2020. Куратор фестиваля — Антон Кочуркин.
Антон Кочуркин,куратор фестиваля
Современное искусство на Архстоянии
Игорь Шелковский «Красный лес»
Знаковое событие юбилейного фестиваля — возведение объекта «Красный лес», автором которого стал Игорь Шелковский. Первый объект художника в Никола-Ленивце — это конструкция из массивных деревянных брусьев восьмиметровой длины, хаотично выстроенных вдоль моста, который перекинется через небольшой овраг за «Аркой Бернаскони» на границе леса и дороги. Арт-объект окрашен в ярко-красный цвет, что выделяет его на фоне летней зелени или черно-белых тонов зимы.
Еще в 1970-е годы работы Игоря Шелковского приобрел для своей коллекции Георгий Костаки, а позже и Центр Жоржа Помпиду в Париже. Теперь объекты художника находятся в собраниях главных мировых музеев. «Красный лес» возводится при поддержке Музея AZ — одного из самых ярких частных музеев России, который рассказывает не только о наследии художника Анатолия Зверева, но обо всей эпохе нонконформизма второй половины XX века.
Иван Горшков «Беседка»
Работа представляет собой архитектурное сооружение, точнее нечто среднее между скульптурой и архитектурой. Это подобие беседки, напоминающее мистические руины. По словам автора, лень и привал очень связаны. «Беседка» будет заманивать в объятия, и хотя неясные силуэты среди молодого березняка вызывают странное чувство тревоги, вы не сможете не заглянуть туда. Если вернуться к пластической стороне постройки, то лень царит и здесь, как и во всяких руинах, которыми продолжают пользоваться по назначению, несмотря на ветхость.
Иван Горшков — современный российский художник, скульптор, живописец, график, соучредитель Воронежского центра современного искусства. Техника работы: тотальная инсталляция, живопись, глитч-арт, коллаж, паблик-арт, скульптура. Персональные выставки художника проходили в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Берлине, Париже и Будапеште.
Алексей Лука «Дом художника»
Арт-объект и жилой дом, внешне напоминающий фрагмент скалы или глыбу неровной формы. Внешняя часть постройки создана из материалов, найденных в соседних деревнях — ненужных заборов, дерево, кровли и наличников. При этом окна и другие функциональные элементы — современные.
Алексей Лука принимал участие в важных международных проектах, таких как Фестиваль LGZ в Москве (2013), Le M.U.R. XIII в Париже (2014), Artmossphere Street Art Biennale в Москве (2016) и Marrakech Biennale (2016). Разработал узнаваемый стиль, основанный на использовании абстрактных геометрических форм и цветовых вариаций.
ЭКО
Организаторы фестиваля бережно относятся к природе и просят всех посетителей поддержать нас. Пластиковые бейджи заменят на бумажные со шнурками, которые можно использовать повторно, минимизируют количество печатных материалов, а также запустят капшеринг по всей территории парка: вы сможете прийти на фуд-корт со своим стаканом, либо прямо на месте взять многоразовый под залог. Если стакан станет грязным, вы сможете поменять его на чистый, либо помыть в специально отведенных для этого местах. После фестиваля стакан можно вернуть и получить деньги обратно или оставить его себе как сувенир.
Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область
Когда? 4 — 6 сентября 2020
Сколько? 4600 руб., в день фестиваля — 6000 руб.