Что ждет нас на юбилейном «Архстоянии» в этом году

В 2020 году «Архстоянию» исполняется 15 лет. Тему фестиваля в этот раз выбрали необычную и касающуюся всех без исключения — «Лень».

В российской культуре лени всегда уделяли много внимания. Ее значение противоречиво: с одной стороны лень считалась злом, с другой — благом. Арт-парк Никола-Ленивец — это гигантская территория, обойти которую — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. Но как правильно лениться в этом месте? Свою версию расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку. Игорь Шелковский при поддержке Музея AZ возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, Иван Горшков создаст мифологическую беседку. Также участниками «Архстояния»-2020 станут авторы арт-резиденции 2019/2020. Куратор фестиваля — Антон Кочуркин.