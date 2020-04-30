Чудо во льдах. Завораживающая пещера внутри ледника Лангйокуль

Еще совсем недавно то, что находится под поверхностью ледников, оставалось загадкой, известной лишь немногим гляциологам и ученым. Но сегодня туристы, посещающие Исландию, могут лично погрузится в удивительный мир из голубого льда, который ожидает их внутри ледника Лангйокуль.

Лангйокуль находится на массивном плато гиалокластитовых гор, он является вторым по величине ледником в Исландии и одним из крупнейших в Европе. Его площадь составляет 953 км2, а толщина льда — 580 метров. Авторы проекта — Болдуин Эйнарссон и Халлгримур Арнгримссон — начали работу над созданием пещеры внутри ледника еще в 2010 году.