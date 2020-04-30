Чудо во льдах. Завораживающая пещера внутри ледника Лангйокуль

Еще совсем недавно то, что находится под поверхностью ледников, оставалось загадкой, известной лишь немногим гляциологам и ученым. Но сегодня туристы, посещающие Исландию, могут лично погрузится в удивительный мир из голубого льда, который ожидает их внутри ледника Лангйокуль.
Лангйокуль находится на массивном плато гиалокластитовых гор, он является вторым по величине ледником в Исландии и одним из крупнейших в Европе. Его площадь составляет 953 км2, а толщина льда — 580 метров. Авторы проекта — Болдуин Эйнарссон и Халлгримур Арнгримссон — начали работу над созданием пещеры внутри ледника еще в 2010 году.
Эйнарссон и Арнгримссон собрали команду лучших инженеров и геофизиков, которым предстояло смоделировать и подготовить сооружение. Проект превратился из мечты в реальность в 2015 году, став самой большой искусственной ледяной пещерой в мире.
Пещера представляет собой туннель длиной около 800 метров с несколькими боковыми ответвлениями. В самой глубокой точке туннель достигает 304,8 м ниже уровня поверхности ледника. Все части ледяной пещеры оснащены скрытой подо льдом подсветкой разных цветов. Среди тематических помещений внутри Лангйокуля есть даже часовня, где проводятся свадьбы.
Транспорт в пещеру «Into the Glacier» осуществляется из Рейкьявика и Хусафеля. Туристов доставляют на огромном 20-тонном монстр-траке, который идеально подходит для экстремальных условий и легко справляется с камнями, снегом и грязью.
В отличие от естественных ледяных пещер, искусственный ледяной туннель в Исландии открыт круглый год. Еще одним важным отличием является его местоположение. В то время как естественные ледяные пещеры обычно находятся на краях ледников, искусственный туннель расположен близко к вершине ледника (около 1260 м над уровнем моря).
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