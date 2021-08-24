Дайвинг на античных руинах: необычный подводный музей в Италии

Город Байи в итальянской провинции Кампания имеет древнюю и легендарную историю. Он назван в честь кормчего Одиссея по имени Байя (Βαϊος), который, предположительно, был похоронен неподалеку. Эта местность известна с древних времен благодаря лечебным серным источникам. Здесь римские аристократы строили себе курорты, а императоры, включая Калигулу, Нерона или Юлия Цезаря, имели резиденции. Поэт Секст Проперций описывал город как место порока, который был «врагом добродетельных существ».
Однако из-за медленных колебаний земной коры 100-метровая прибрежная полоса с постройками к VIII веку погрузилась на дно Неаполитанского залива, а на поверхности остались лишь здания, возведенные на холме. Но и они были разрушены сарацинами, а последние жители стали жертвами малярии в 1500 году.
Сейчас это – популярная достопримечательность, где сохранились руины храмов, строений, амфитеатров, а ушедшие под воду виллы стали частью подводного археологического музея. В 2002 году эта часть залива стала охраняемой морской зоной, что остановило разграбление античных артефактов.
Parco sommerso di Baia занимает 177 гектаров, и его называют «подводными Помпеями». Вместе с Байями были затоплены соседние города, и на всей этой территории сохранились мозаики, колонны, купальни и другие древние строения и артефакты. Посещение подводного музея возможно только в сопровождении лицензированного гида.
Среди наиболее известных объектов – нимфей (храм, посвященный нимфам) времен императора Клавдия (41-54 н.э.), расположенный на семиметровой глубине. Его украшением является статуя Диониса.
Другая часть храма напоминает историю Одиссея – эпизод, когда он вместе с товарищами был заточен в пещере Полифема. Для того, чтобы ослепить циклопа, мореплаватели поднесли ему вино. Сохранились статуи Одессея и Байи, несущего бурдюк с вином, а вот фигура циклопа, который, вероятно, занимал центральное положение в этой композиции, так и не была найдена.
🎨 L’opera d’arte del giorno— raicultura (@RaiCultura) April 23, 2021
Statue di Ulisse e Baios, abside maggiore del Ninfeo di Punta Epitaffio, I secolo d.C. Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli (Napoli).
Questa sera alle 21.25 su @Raicinque Art Night presenta: “Baia. La città sommersa”. pic.twitter.com/Ek936Mq8uT
Самые ценные скульптуры перенесены в наземные музеи, а под водой представлены точные копии: археологи объясняют, что вода и песок способны уничтожить эти памятники. Узнайте о других необычных подводных музеях.