Дайвинг на античных руинах: необычный подводный музей в Италии

Город Байи в итальянской провинции Кампания имеет древнюю и легендарную историю. Он назван в честь кормчего Одиссея по имени Байя (Βαϊος), который, предположительно, был похоронен неподалеку. Эта местность известна с древних времен благодаря лечебным серным источникам. Здесь римские аристократы строили себе курорты, а императоры, включая Калигулу, Нерона или Юлия Цезаря, имели резиденции. Поэт Секст Проперций описывал город как место порока, который был «врагом добродетельных существ».

Однако из-за медленных колебаний земной коры 100-метровая прибрежная полоса с постройками к VIII веку погрузилась на дно Неаполитанского залива, а на поверхности остались лишь здания, возведенные на холме. Но и они были разрушены сарацинами, а последние жители стали жертвами малярии в 1500 году.

Сейчас это – популярная достопримечательность, где сохранились руины храмов, строений, амфитеатров, а ушедшие под воду виллы стали частью подводного археологического музея. В 2002 году эта часть залива стала охраняемой морской зоной, что остановило разграбление античных артефактов.