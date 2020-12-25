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9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval H9»: итоги
National Geographic Россия
25 декабря 2020

Больше пяти тысяч километров позади. Наши Haval H9 проехали по федеральным трассам, грунтовым дорогам, мы преодолевали бездорожье, поднимались в горы, пересекали реки. Два внедорожника в штатной комплектации свою задачу выполнили идеально — во время экспедиции не пробили даже колеса. Для тех же, кто решит поехать по нашему маршруту, есть важный совет — запаситесь всей необходимой экипировкой, которая позволит чувствовать себя автономно: хорошие палатки, спальные мешки, газовая горелка и запас газа, продукты, которые не портятся быстро. Инфраструктуры, отелей, кафе и ресторанов на пути не так уж и много (часто их вообще нет), а чтобы посмотреть самые эффектные виды, вам придется все больше удаляться от цивилизации. Важно взять с собой самое необходимое, чтобы в любой момент иметь возможность встать на ночлег или перекусить.

Подводя итог нашей экспедиции, можем уверенно сказать: автомобильные путешествия по России — безопасный вариант для отпуска, а также отличная возможность, наконец, своими глазами посмотреть на памятники культуры и природные богатства, добраться до которых порой нельзя ни на поезде, ни на самолете.

Густые северные леса и бескрайние просторы, далекие острова, приморские пустоши — все это Русский Север, самобытный и неповторимый, покорить который нам удалось только на настоящем внедорожнике. Маршрут, выбранный нами для этого путешествия, оказался одним из самых живописных по версии National Geographic. Теперь, когда карта маршрута в вашем распоряжении, можете смело отправляться в путешествие по Русскому Северу. Далекий и таинственный, он хранит еще много загадок, которые вам предстоит разгадать.

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере)
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России)

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval H9»: итоги