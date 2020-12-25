Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval H9»: итоги

Больше пяти тысяч километров позади. Наши Haval H9 проехали по федеральным трассам, грунтовым дорогам, мы преодолевали бездорожье, поднимались в горы, пересекали реки. Два внедорожника в штатной комплектации свою задачу выполнили идеально — во время экспедиции не пробили даже колеса. Для тех же, кто решит поехать по нашему маршруту, есть важный совет — запаситесь всей необходимой экипировкой, которая позволит чувствовать себя автономно: хорошие палатки, спальные мешки, газовая горелка и запас газа, продукты, которые не портятся быстро. Инфраструктуры, отелей, кафе и ресторанов на пути не так уж и много (часто их вообще нет), а чтобы посмотреть самые эффектные виды, вам придется все больше удаляться от цивилизации. Важно взять с собой самое необходимое, чтобы в любой момент иметь возможность встать на ночлег или перекусить.

Подводя итог нашей экспедиции, можем уверенно сказать: автомобильные путешествия по России — безопасный вариант для отпуска, а также отличная возможность, наконец, своими глазами посмотреть на памятники культуры и природные богатства, добраться до которых порой нельзя ни на поезде, ни на самолете.

Густые северные леса и бескрайние просторы, далекие острова, приморские пустоши — все это Русский Север, самобытный и неповторимый, покорить который нам удалось только на настоящем внедорожнике. Маршрут, выбранный нами для этого путешествия, оказался одним из самых живописных по версии National Geographic. Теперь, когда карта маршрута в вашем распоряжении, можете смело отправляться в путешествие по Русскому Северу. Далекий и таинственный, он хранит еще много загадок, которые вам предстоит разгадать.