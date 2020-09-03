Экспедиция «9 Легенд Русского Севера с Haval H9» начинается

Мы отправимся в поездку по одному из самых загадочных и интересных регионов России – по Русскому Северу с его фантастическими природными ландшафтами и необычными объектами, созданными человеком: на нашем пути встретятся северные дюны, огромный водопад в глухих лесах, а еще старинные церкви, построенные без единого гвоздя, стоящие глубоко в тайге. Следите за обновлениями – путешествие начинается.

Наши транспортные средства, два белых внедорожника Haval H9, проверены, экипированы и готовы к путешествию. Мы заново откроем Русский Север и расскажем вам о том, что там происходит прямо сейчас.

Автомобильные поездки в наши дни, похоже, стали лучшим способом для путешествий: индивидуальный транспорт позволяет снизить контакты до минимума и с комфортом добраться до самых интересных и удаленных мест. Ну, а Русский Север — пожалуй, одно из самых недооцененных направлений в нашей стране: в этом регионе есть дороги, но мало людей. Когда как не сейчас, в период пика популярности внутреннего туризма, открывать заново забытые маршруты к уникальным далеким местам.

Для экспедиции мы выбрали Haval H9 — внедорожник с рамной конструкцией кузова, оснащенный полезными в путешествии опциями, о которых мы будем рассказывать во время поездки. Отправляемся в путь из Санкт-Петербурга и проедем почти четыре тысячи километров по одной из самых красивых дорог по версии National Geographic до финальной точки маршрута, полуострова Рыбачий на Кольском полуострове.

Начнем двигаться по комфортной трассе, но чем дальше будем углубляться на север, тем сложнее станет дорога: в заполярных горах Хибинах проедем по руслу горной реки, нас ждут настоящие северные песчаные дюны, проберемся лесными дорогами, проедем по тундре и болотам. Здесь нам пригодятся режимы движения Haval H9, среди которых универсальный автоматический, спортивный, режим для движения по грязи и песку, также дополнительный режим включения понижающей передачи. В конце пути станет незаменима система блокировки заднего дифференциала.