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Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval H9»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
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Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval»: рассказываем, как все было

19 ноября 2020
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Фото: Андрей Каменев
Наша автомобильная экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval H9» завершена. Стартовав из Санкт-Петербурга и финишировав на полуострове Рыбачий, мы преодолели 5142 километра, проведя в пути 10 дней. Ехали по самым разным дорогам – был и асфальт и бездорожье, шел дождь, светило солнце. Самое время рассказать про бытовые стороны экспедиции.

Во-первых, нельзя не упомянуть наши автомобили: без двух рамных внедорожников Haval H9 экспедиции могло не случиться, в некоторых местах мы бы просто не сумели проехать. Характеристики автомобилей, на которых мы отправились в путешествие, выглядят так: полный привод, есть блокировка заднего дифференциала и электронная система выбора режимов движения. Двигатели: бензиновый (245 л.с) или дизельный (190 л. с.). Коробка передач автоматическая, 8-ступенчатая. Ну и еще один немаловажный момент — дорожный просвет, 206 мм. Внедорожники Haval H9 собираются на российском заводе под Тулой.

С собой мы взяли все необходимое, чтобы, когда это нужно, ночевать не в гостиницах, а где придется — в чистом поле, в тундре, в тайге. В 747-литровый багажник (со сложенными сиденьями) Haval H9 влезло абсолютно все: палатки, походный тент от дождя, спальные мешки, самонадувающиеся коврики, газовая горелка с баллонами, запас еды на несколько дней… В итоге, даже останавливаясь на ночевку вне городов и трасс, мы чувствовали себя совершенно комфортно — все нужное было под рукой.

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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере)
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России)

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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