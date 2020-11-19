Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval»: рассказываем, как все было

Во-первых, нельзя не упомянуть наши автомобили: без двух рамных внедорожников Haval H9 экспедиции могло не случиться, в некоторых местах мы бы просто не сумели проехать. Характеристики автомобилей, на которых мы отправились в путешествие, выглядят так: полный привод, есть блокировка заднего дифференциала и электронная система выбора режимов движения. Двигатели: бензиновый (245 л.с) или дизельный (190 л. с.). Коробка передач автоматическая, 8-ступенчатая. Ну и еще один немаловажный момент — дорожный просвет, 206 мм. Внедорожники Haval H9 собираются на российском заводе под Тулой.

С собой мы взяли все необходимое, чтобы, когда это нужно, ночевать не в гостиницах, а где придется — в чистом поле, в тундре, в тайге. В 747-литровый багажник (со сложенными сиденьями) Haval H9 влезло абсолютно все: палатки, походный тент от дождя, спальные мешки, самонадувающиеся коврики, газовая горелка с баллонами, запас еды на несколько дней… В итоге, даже останавливаясь на ночевку вне городов и трасс, мы чувствовали себя совершенно комфортно — все нужное было под рукой.