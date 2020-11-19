Экспедиция «9 легенд Русского Севера с Haval»: рассказываем, как все было
Во-первых, нельзя не упомянуть наши автомобили: без двух рамных внедорожников Haval H9 экспедиции могло не случиться, в некоторых местах мы бы просто не сумели проехать. Характеристики автомобилей, на которых мы отправились в путешествие, выглядят так: полный привод, есть блокировка заднего дифференциала и электронная система выбора режимов движения. Двигатели: бензиновый (245 л.с) или дизельный (190 л. с.). Коробка передач автоматическая, 8-ступенчатая. Ну и еще один немаловажный момент — дорожный просвет, 206 мм. Внедорожники Haval H9 собираются на российском заводе под Тулой.
С собой мы взяли все необходимое, чтобы, когда это нужно, ночевать не в гостиницах, а где придется — в чистом поле, в тундре, в тайге. В 747-литровый багажник (со сложенными сиденьями) Haval H9 влезло абсолютно все: палатки, походный тент от дождя, спальные мешки, самонадувающиеся коврики, газовая горелка с баллонами, запас еды на несколько дней… В итоге, даже останавливаясь на ночевку вне городов и трасс, мы чувствовали себя совершенно комфортно — все нужное было под рукой.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир) ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной) ✅
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле) ✅
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере) ✅
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России) ✅
Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9