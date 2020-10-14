Легенда №7: Кузоменьские пески

Добрались до Кандалакши, свернули с трассы Е105, последний раз заправили баки наших внедорожников Haval H9, заполнили до отказа канистры. Дальше нас ждут глухие места — никаких заправок. Грунтовая дорога ведет сквозь лес, асфальт давно кончился, а природа, кажется, чувствует себя тут большей хозяйкой, чем человек.
За счет своего рамного кузова внедорожник становится еще комфортнее. Рамная конструкция обеспечивает прекрасную курсовую устойчивость, а также высокий уровень безопасности и проходимости. Двигатель, коробка передач, подвеска и кузов установлены на ребрах повышенной жесткости, а рама соединяется с колесами при помощи передней и задней подвески. В результате дорожные нагрузки несет непосредственно рама.
Остановились размять ноги, сделали шаг от машины — ноги пружинят на мягком мху. Вокруг сосны c причудливо изогнутыми стволами, тут же натыкаемся на россыпь грибов исполинских размеров. Снова садимся в машины, отправляемся в путь — из-под колес летят вихри пыли, по краям разбитой дороги — бесконечная стена из иван-чая. И вот, спустя четыре часа, нам является очередная легенда Русского севера — Кузоменьские пески. Самые настоящие дюны, только расположены они не где-то в жарких краях, а здесь, на Кольском полуострове.
Только что прошел дождь, двигаться по песку непросто, мы включаем на внедорожниках режим «грязь» и прокладываем себе путь. Поначалу нервничаем, но потом смелеем — становится ясно, что машина ведет себя предсказуемо и даже не думает вязнуть.
На Терском берегу мы останавливаемся на очередную ночевку. В маленькой деревне Кузомень все тонет в песках, по земле проложены доски — деревянные тротуары, иначе невозможно ходить. Местные серенькие деревенские домики, которых много и в соседней Варзуге, словно вышли из какой-то реалистичной русской сказки: старик, закинув невод в ледяное Белое море, ловит здесь не золотую рыбку, а лучеперую бельдюгу.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир) ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной) ✅
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)✅
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере) ✅
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9