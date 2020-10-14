Легенда №7: Кузоменьские пески

За счет своего рамного кузова внедорожник становится еще комфортнее. Рамная конструкция обеспечивает прекрасную курсовую устойчивость, а также высокий уровень безопасности и проходимости. Двигатель, коробка передач, подвеска и кузов установлены на ребрах повышенной жесткости, а рама соединяется с колесами при помощи передней и задней подвески. В результате дорожные нагрузки несет непосредственно рама.

Остановились размять ноги, сделали шаг от машины — ноги пружинят на мягком мху. Вокруг сосны c причудливо изогнутыми стволами, тут же натыкаемся на россыпь грибов исполинских размеров. Снова садимся в машины, отправляемся в путь — из-под колес летят вихри пыли, по краям разбитой дороги — бесконечная стена из иван-чая. И вот, спустя четыре часа, нам является очередная легенда Русского севера — Кузоменьские пески. Самые настоящие дюны, только расположены они не где-то в жарких краях, а здесь, на Кольском полуострове.

Только что прошел дождь, двигаться по песку непросто, мы включаем на внедорожниках режим «грязь» и прокладываем себе путь. Поначалу нервничаем, но потом смелеем — становится ясно, что машина ведет себя предсказуемо и даже не думает вязнуть.