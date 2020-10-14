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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский проект

Легенда №7: Кузоменьские пески

14 октября 2020
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Фото: Андрей Каменев
Песчаные дюны Русского Севера

Добрались до Кандалакши, свернули с трассы Е105, последний раз заправили баки наших внедорожников Haval H9, заполнили до отказа канистры. Дальше нас ждут глухие места — никаких заправок. Грунтовая дорога ведет сквозь лес, асфальт давно кончился, а природа, кажется, чувствует себя тут большей хозяйкой, чем человек.

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Андрей Каменев

За счет своего рамного кузова внедорожник становится еще комфортнее. Рамная конструкция обеспечивает прекрасную курсовую устойчивость, а также высокий уровень безопасности и проходимости. Двигатель, коробка передач, подвеска и кузов установлены на ребрах повышенной жесткости, а рама соединяется с колесами при помощи передней и задней подвески. В результате дорожные нагрузки несет непосредственно рама.

Остановились размять ноги, сделали шаг от машины — ноги пружинят на мягком мху. Вокруг сосны c причудливо изогнутыми стволами, тут же натыкаемся на россыпь грибов исполинских размеров. Снова садимся в машины, отправляемся в путь — из-под колес летят вихри пыли, по краям разбитой дороги — бесконечная стена из иван-чая. И вот, спустя четыре часа, нам является очередная легенда Русского севера — Кузоменьские пески. Самые настоящие дюны, только расположены они не где-то в жарких краях, а здесь, на Кольском полуострове.

Только что прошел дождь, двигаться по песку непросто, мы включаем на внедорожниках режим «грязь» и прокладываем себе путь. Поначалу нервничаем, но потом смелеем — становится ясно, что машина ведет себя предсказуемо и даже не думает вязнуть.

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На Терском берегу мы останавливаемся на очередную ночевку. В маленькой деревне Кузомень все тонет в песках, по земле проложены доски — деревянные тротуары, иначе невозможно ходить. Местные серенькие деревенские домики, которых много и в соседней Варзуге, словно вышли из какой-то реалистичной русской сказки: старик, закинув невод в ледяное Белое море, ловит здесь не золотую рыбку, а лучеперую бельдюгу.

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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере)
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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