Легенда Русского Севера №1: Ладожские шхеры

Проехав часа за четыре около 300 километров от Санкт-Петербурга, мы попали в маленький городок Сортавала. Оставив внедорожники Haval H9 на берегу Ладожского озера, идем к причалу и садимся в катер — тот несет нас вперед, разрезая волны, вода дробится о скалы вдалеке. Некоторые каменные глыбы врезаются в воду, как огромные острые копья, другие — округлые, словно гигантские шары, сверкают на рассветном солнце. Вокруг нас 650 скалистых островов, перед нами важнейший символ Русского Севера — Ладожские шхеры. В России нет мест такого же размера и с подобным рельефом (похожие шхерные районы есть в Норвегии, Исландии, Гренландии).
Когда-то на этих островах таились отшельники, скрывавшиеся от мирской жизни. И вот, сотни лет спустя, мимо островов плывем мы, экспедиция «National Geographic Россия».
Между каменных стен несутся потоки воды, светлеют дикие берега одних островов и зеленеют другие, поросшие гнутыми соснами. Шхеры создают вокруг себя особый мир — у каждого, кто живет на берегу озера, есть лодка, на них местные виртуозно петляют по узким проходам между скал. У всех есть свои любимые и потаенные места — с грибами, с видами на закат, островами, где можно поставить палатку и провести свой индивидуальный, никем не потревоженный отпуск. А иногда, рассказали нам, здесь можно увидеть ладожских кольчатых нерп, подвид, который обитает только в этих водах: «Ты ведешь катер, а она вдруг выпрыгивает прямо перед тобой, смотрит своими большими глазами».
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) – ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы),
- Водопад Белые столбы (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»),
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
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