Легенда Русского Севера №1: Ладожские шхеры

Проехав часа за четыре около 300 километров от Санкт-Петербурга, мы попали в маленький городок Сортавала. Оставив внедорожники Haval H9 на берегу Ладожского озера, идем к причалу и садимся в катер — тот несет нас вперед, разрезая волны, вода дробится о скалы вдалеке. Некоторые каменные глыбы врезаются в воду, как огромные острые копья, другие — округлые, словно гигантские шары, сверкают на рассветном солнце. Вокруг нас 650 скалистых островов, перед нами важнейший символ Русского Севера — Ладожские шхеры. В России нет мест такого же размера и с подобным рельефом (похожие шхерные районы есть в Норвегии, Исландии, Гренландии).

Когда-то на этих островах таились отшельники, скрывавшиеся от мирской жизни. И вот, сотни лет спустя, мимо островов плывем мы, экспедиция «National Geographic Россия».