Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский проект

Легенда Русского Севера №1: Ладожские шхеры

National Geographic Россия
05 сентября 2020
DJI_0148.png
Фото: Андрей Каменев
DJI_0491.png
Фото: Андрей Каменев
11111.jpg
Фото: Андрей Каменев
Скальный район, аналогов которому нет нигде в России

Проехав часа за четыре около 300 километров от Санкт-Петербурга, мы попали в маленький городок Сортавала. Оставив внедорожники Haval H9 на берегу Ладожского озера, идем к причалу и садимся в катер — тот несет нас вперед, разрезая волны, вода дробится о скалы вдалеке. Некоторые каменные глыбы врезаются в воду, как огромные острые копья, другие — округлые, словно гигантские шары, сверкают на рассветном солнце. Вокруг нас 650 скалистых островов, перед нами важнейший символ Русского Севера — Ладожские шхеры. В России нет мест такого же размера и с подобным рельефом (похожие шхерные районы есть в Норвегии, Исландии, Гренландии).

Когда-то на этих островах таились отшельники, скрывавшиеся от мирской жизни. И вот, сотни лет спустя, мимо островов плывем мы, экспедиция «National Geographic Россия».

Хавал, шхеры.png
Фото: Андрей Каменев
хавал4.png
Фото: Андрей Каменев
хавал1.png
Фото: Андрей Каменев
_DSC5010.png
Фото: Андрей Каменев
_DSC4984.png
Фото: Андрей Каменев
Haval, Север, Каменев
Фото: Андрей Каменев

Между каменных стен несутся потоки воды, светлеют дикие берега одних островов и зеленеют другие, поросшие гнутыми соснами. Шхеры создают вокруг себя особый мир — у каждого, кто живет на берегу озера, есть лодка, на них местные виртуозно петляют по узким проходам между скал. У всех есть свои любимые и потаенные места — с грибами, с видами на закат, островами, где можно поставить палатку и провести свой индивидуальный, никем не потревоженный отпуск. А иногда, рассказали нам, здесь можно увидеть ладожских кольчатых нерп, подвид, который обитает только в этих водах: «Ты ведешь катер, а она вдруг выпрыгивает прямо перед тобой, смотрит своими большими глазами».

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) –   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы),
  3. Водопад Белые столбы (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»),
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

рекомендации
Автомобиль

Маршрут по главным точкам силы Южного Урала

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили