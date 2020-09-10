Легенда Русского Севера №2: Ладожское озеро

Утром мы выехали из Сортавалы. Милый маленький карельский городок, в разное время принадлежащий Швеции и Финляндии, это почти уже Русский север – температура зимой может опуститься ниже -40. Но сейчас погода отличная, и сквозь панорамную крышу Haval H9 видно, как жемчужной цепью над нами нависли облака.
Мы долго искали наш символический выезд к воде – проехали по серпантину, который вьется вдоль берега, поднялись на скалы. Потом промчались вдоль каменной стены, которая угрожающе высилась с одной стороны дороги (это классическая карельская обочина дороги, такие стены попадутся нам по пути еще не раз). И вот, наконец, удача. Мы свернули куда-то в просвет между лесом и, словно проехав через зеленый занавес, увидели перед собой то, что искали – нескончаемое Ладожское озеро. Крупнейшее пресноводное в Европе и второе по величине в стране после Байкала, площадь бассейна озера больше, чем у всей Великобритании!
Откуда-то с неба льется нежно-розоватый свет, подсвечивающий и без того причудливые местные пейзажи. Мы стоим на берегу, озеро безмолвствует, ветра нет, волны робко трогают камни у наших ног, чуть позади гудят моторами два Haval H9. Лесистые берега изрезаны скалами, по ним гуляют солнечные тени, а вдалеке белеет, покачиваясь на волнах, одинокий катер.
Выбравшись снова на асфальтовую дорогу, мы снова двинулись в путь – за следующей легендой Русского Севера.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые столбы (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»),
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
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