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National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский проект

Легенда Русского Севера №2: Ладожское озеро

National Geographic Россия
10 сентября 2020
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Фото: Андрей Каменев
Озеро размером со страну

Утром мы выехали из Сортавалы. Милый маленький карельский городок, в разное время принадлежащий Швеции и Финляндии, это почти уже Русский север – температура зимой может опуститься ниже -40. Но сейчас погода отличная, и сквозь панорамную крышу Haval H9 видно, как жемчужной цепью над нами нависли облака.

Мы долго искали наш символический выезд к воде – проехали по серпантину, который вьется вдоль берега, поднялись на скалы. Потом промчались вдоль каменной стены, которая угрожающе высилась с одной стороны дороги (это классическая карельская обочина дороги, такие стены попадутся нам по пути еще не раз). И вот, наконец, удача. Мы свернули куда-то в просвет между лесом и, словно проехав через зеленый занавес, увидели перед собой то, что искали – нескончаемое Ладожское озеро. Крупнейшее пресноводное в Европе и второе по величине в стране после Байкала, площадь бассейна озера больше, чем у всей Великобритании!

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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев

Откуда-то с неба льется нежно-розоватый свет, подсвечивающий и без того причудливые местные пейзажи. Мы стоим на берегу, озеро безмолвствует, ветра нет, волны робко трогают камни у наших ног, чуть позади гудят моторами два Haval H9. Лесистые берега изрезаны скалами, по ним гуляют солнечные тени, а вдалеке белеет, покачиваясь на волнах, одинокий катер. 

Выбравшись снова на асфальтовую дорогу, мы снова двинулись в путь – за следующей легендой Русского Севера.

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые столбы (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»),
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

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