Легенда Русского Севера №2: Ладожское озеро

Утром мы выехали из Сортавалы. Милый маленький карельский городок, в разное время принадлежащий Швеции и Финляндии, это почти уже Русский север – температура зимой может опуститься ниже -40. Но сейчас погода отличная, и сквозь панорамную крышу Haval H9 видно, как жемчужной цепью над нами нависли облака.



Мы долго искали наш символический выезд к воде – проехали по серпантину, который вьется вдоль берега, поднялись на скалы. Потом промчались вдоль каменной стены, которая угрожающе высилась с одной стороны дороги (это классическая карельская обочина дороги, такие стены попадутся нам по пути еще не раз). И вот, наконец, удача. Мы свернули куда-то в просвет между лесом и, словно проехав через зеленый занавес, увидели перед собой то, что искали – нескончаемое Ладожское озеро. Крупнейшее пресноводное в Европе и второе по величине в стране после Байкала, площадь бассейна озера больше, чем у всей Великобритании!