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National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский проект

Легенда Русского Севера №3: водопад Юканкоски (Белые мосты)

National Geographic Россия
14 сентября 2020
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Фото: Андрей Каменев
Самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»

Около 60 километров едем от Сортавалы по хорошей асфальтовой дороге, потом углубляемся в лес. Когда с трассы первый раз за долгое время попадаешь на бездорожье, человеческий организм и Haval H9 переходят в другой режим работы. Ведь ты уже не несешься расслабленно по асфальту, чуть подруливая и прослушивая ненавязчивый джаз. Перед нами грязевая колея, а с двух сторон нависает густой лес. Скорость небольшая, мы постоянно смотрим вперед и по сторонам, чтобы не пропустить неприятное препятствие – канаву, дерево, каменную глыбу, которых чем дальше на севере, тем больше вокруг.

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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев

Haval H9 переведен в режим движения «Грязь» (режим для движения по поверхностям с низким сцеплением). Медленно едем так несколько долгих километров, а к концу немного расслабляемся – внедорожник ведет себя предсказуемо. Собираемся даже снова включить ненавязчивый джаз, но тут мы вдруг вырываемся с темной лесной дороги на открытое пространство – поляну, покрытую розовыми цветами иван-чая.

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Андрей Каменев

Выходим из машин, спускаемся вниз с обрыва, начинаем все отчетливее слышать гул. И вот перед нами очередное северное чудо — водопад Юканкоски («Белые мосты»), скрытый в лесу вдали от трасс.

С крутого холма (высотой с московскую пятиэтажку) шумят, срываясь вниз, потоки разноцветной воды. Седая водная лавина, если приглядеться, переливается зеленым, черным, коричневым и даже голубым. Если Карелию называют страной водопадов, то этот, запрятанный в толще леса, — один из главных.

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Андрей Каменев

 

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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