Легенда Русского Севера №3: водопад Юканкоски (Белые мосты)

Выходим из машин, спускаемся вниз с обрыва, начинаем все отчетливее слышать гул. И вот перед нами очередное северное чудо — водопад Юканкоски («Белые мосты»), скрытый в лесу вдали от трасс.

С крутого холма (высотой с московскую пятиэтажку) шумят, срываясь вниз, потоки разноцветной воды. Седая водная лавина, если приглядеться, переливается зеленым, черным, коричневым и даже голубым. Если Карелию называют страной водопадов, то этот, запрятанный в толще леса, — один из главных.