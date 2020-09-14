Легенда Русского Севера №3: водопад Юканкоски (Белые мосты)
Около 60 километров едем от Сортавалы по хорошей асфальтовой дороге, потом углубляемся в лес. Когда с трассы первый раз за долгое время попадаешь на бездорожье, человеческий организм и Haval H9 переходят в другой режим работы. Ведь ты уже не несешься расслабленно по асфальту, чуть подруливая и прослушивая ненавязчивый джаз. Перед нами грязевая колея, а с двух сторон нависает густой лес. Скорость небольшая, мы постоянно смотрим вперед и по сторонам, чтобы не пропустить неприятное препятствие – канаву, дерево, каменную глыбу, которых чем дальше на севере, тем больше вокруг.
Haval H9 переведен в режим движения «Грязь» (режим для движения по поверхностям с низким сцеплением). Медленно едем так несколько долгих километров, а к концу немного расслабляемся – внедорожник ведет себя предсказуемо. Собираемся даже снова включить ненавязчивый джаз, но тут мы вдруг вырываемся с темной лесной дороги на открытое пространство – поляну, покрытую розовыми цветами иван-чая.
Выходим из машин, спускаемся вниз с обрыва, начинаем все отчетливее слышать гул. И вот перед нами очередное северное чудо — водопад Юканкоски («Белые мосты»), скрытый в лесу вдали от трасс.
С крутого холма (высотой с московскую пятиэтажку) шумят, срываясь вниз, потоки разноцветной воды. Седая водная лавина, если приглядеться, переливается зеленым, черным, коричневым и даже голубым. Если Карелию называют страной водопадов, то этот, запрятанный в толще леса, — один из главных.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
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