Легенда Русского Севера №4: стела пересечения полярного круга

Десять часов пути – и 780 километров остаются позади. Мы добрались, наконец, до символической границы, которая отделяет Заполярье от остального мира. Наши внедорожники Haval H9 стоят на неприметной, но важной точке обочины трассы Р-21 «Кола». 1068 километр, вокруг возвышаются вековые сосны, мимо несутся на Мурманск дальнобойные тягачи. Прямо перед нами – упирается в тяжелое северное небо огромная стела с надписью «Полярный круг». Это место, где водители, следующие дальше, в Арктику, непременно делают остановку. То, что место по-своему ритуальное, видно сразу: на деревьях развешаны гроздья разноцветных ленточек, вокруг стелы сложены каменные туры – пирамидки из камней. За стелой – другой мир, где солнце, бывает, вообще не заходит за горизонт (ну или, наоборот, заходит надолго, погружая все во тьму). Здесь можно увидеть незнакомое жителю европейской части России чудо – как северное сияние живописными зелеными кляксами разливается по небу. Здесь города стоят на мерзлых сопках, а в тайге, которая их окружают, бродят непуганые животные.

Ну а мы – немного отдохнули, снова в путь по одной из самых живописных дорог мира по версии National Geographic.