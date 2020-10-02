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National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский проект

Легенда Русского Севера №4: стела пересечения полярного круга

National Geographic Россия
02 октября 2020
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Фото: Андрей Каменев
Символическая граница Заполярья – за ней совсем другой мир.

С неба лил мелкий дождь, когда мы снова углубились в лес и стали удаляться от водопадов «Белые мосты». Теперь мы ехали ровно на Север: выбрались по старой разбитой лесовозной дороге из чащи, доехали до окрестностей Петрозаводска и, переночевав в придорожной гостинице, снова отправились в путь. Пользовались, пока было возможно, преимуществами хорошей трассы. Благодаря отличной шумоизоляции в H9 меньше устаешь от дороги – гул других машин, шум колес, все это почти не доносится в салон, можно спокойно поговорить с коллегой и обсудить нюансы предстоящей съемки.

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Андрей Каменев

Десять часов пути – и 780 километров остаются позади. Мы добрались, наконец, до символической границы, которая отделяет Заполярье от остального мира. Наши внедорожники Haval H9 стоят на неприметной, но важной точке обочины трассы Р-21 «Кола». 1068 километр, вокруг возвышаются вековые сосны, мимо несутся на Мурманск дальнобойные тягачи. Прямо перед нами – упирается в тяжелое северное небо огромная стела с надписью «Полярный круг». Это место, где водители, следующие дальше, в Арктику, непременно делают остановку. То, что место по-своему ритуальное, видно сразу: на деревьях развешаны гроздья разноцветных ленточек, вокруг стелы сложены каменные туры – пирамидки из камней. За стелой – другой мир, где солнце, бывает, вообще не заходит за горизонт (ну или, наоборот, заходит надолго, погружая все во тьму). Здесь можно увидеть незнакомое жителю европейской части России чудо – как северное сияние живописными зелеными кляксами разливается по небу. Здесь города стоят на мерзлых сопках, а в тайге, которая их окружают, бродят непуганые животные.

Ну а мы – немного отдохнули, снова в путь по одной из самых живописных дорог мира по версии National Geographic. 

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Андрей Каменев

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир),
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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