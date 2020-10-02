Легенда Русского Севера №4: стела пересечения полярного круга
С неба лил мелкий дождь, когда мы снова углубились в лес и стали удаляться от водопадов «Белые мосты». Теперь мы ехали ровно на Север: выбрались по старой разбитой лесовозной дороге из чащи, доехали до окрестностей Петрозаводска и, переночевав в придорожной гостинице, снова отправились в путь. Пользовались, пока было возможно, преимуществами хорошей трассы. Благодаря отличной шумоизоляции в H9 меньше устаешь от дороги – гул других машин, шум колес, все это почти не доносится в салон, можно спокойно поговорить с коллегой и обсудить нюансы предстоящей съемки.
Десять часов пути – и 780 километров остаются позади. Мы добрались, наконец, до символической границы, которая отделяет Заполярье от остального мира. Наши внедорожники Haval H9 стоят на неприметной, но важной точке обочины трассы Р-21 «Кола». 1068 километр, вокруг возвышаются вековые сосны, мимо несутся на Мурманск дальнобойные тягачи. Прямо перед нами – упирается в тяжелое северное небо огромная стела с надписью «Полярный круг». Это место, где водители, следующие дальше, в Арктику, непременно делают остановку. То, что место по-своему ритуальное, видно сразу: на деревьях развешаны гроздья разноцветных ленточек, вокруг стелы сложены каменные туры – пирамидки из камней. За стелой – другой мир, где солнце, бывает, вообще не заходит за горизонт (ну или, наоборот, заходит надолго, погружая все во тьму). Здесь можно увидеть незнакомое жителю европейской части России чудо – как северное сияние живописными зелеными кляксами разливается по небу. Здесь города стоят на мерзлых сопках, а в тайге, которая их окружают, бродят непуганые животные.
Ну а мы – немного отдохнули, снова в путь по одной из самых живописных дорог мира по версии National Geographic.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир), ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной),
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9