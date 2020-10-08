Легенда Русского Севера №5: Кандалакшский заповедник
Безлюдная дорога вьется сквозь лес. Перед нашими внедорожниками Haval H9 выскакивает заяц и уносится куда-то в кусты. Через пару километров видим лося, тот выглядывает из-за холма, задумчиво жует какой-то местный деликатес и разглядывает нас без всякого беспокойства.
Периодически останавливаемся, поднимаем квадрокоптер и видим то, что скрыто от глаз, когда двигаешься по трассе: голубые озера, болота, отливающие синевой — пятна среди нескончаемых желто-зеленых лесов. Выезжаем к Кандалакшскому заливу во время отлива — из-под воды показываются каменные острова.
Вокруг нас, на суше и на море, следующая легенда Русского Севера — Кандалакшский заповедник. Уникальные территории тундры и северной тайги, острова, приморские пустоши, болота и луга, где водятся редкие животные. В небе летают гаги, кайры, гагарки и атлантические чистики. А в море и на заповедных островах можно повстречать кольчатую нерпу, белух, морских зайцев и тюленей.
Останавливаемся на ночевку в лесу, ставим лагерь. Достаем из огромного багажника Haval H9 (когда только стартовали, сложили сиденья и получилось по 747 литров в каждой машине) все, что только может понадобиться в походных условиях: тент, палатки, небольшой столик, складные стулья, газовую горелку, топоры. Самый главный закон любой экспедиции — не выживать в природных условиях, а чувствовать себя максимально комфортно. Объем багажника в экспедиционной машине имеет решающее значение — именно поэтому внедорожник Haval H9 идеально подходит для долгих путешествий на автомобиле.
Высыпаемся отлично, варим на огне кофе, слушаем как поют утренние птицы. Вскоре — под колесами вновь асфальт, но это ненадолго. Следующая точка путешествия — заполярные Хибины, пожалуй, самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле. Не пропустите следующие отчеты о нашем путешествии!
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир) ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной) ✅
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9