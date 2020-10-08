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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
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Легенда Русского Севера №5: Кандалакшский заповедник

National Geographic Россия
08 октября 2020
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
Уникальные северные пространства с редкими животными и растениями

Безлюдная дорога вьется сквозь лес. Перед нашими внедорожниками Haval H9 выскакивает заяц и уносится куда-то в кусты. Через пару километров видим лося, тот выглядывает из-за холма, задумчиво жует какой-то местный деликатес и разглядывает нас без всякого беспокойства.

Периодически останавливаемся, поднимаем квадрокоптер и видим то, что скрыто от глаз, когда двигаешься по трассе: голубые озера, болота, отливающие синевой — пятна среди нескончаемых желто-зеленых лесов. Выезжаем к Кандалакшскому заливу во время отлива — из-под воды показываются каменные острова.

Вокруг нас, на суше и на море, следующая легенда Русского Севера — Кандалакшский заповедник. Уникальные территории тундры и северной тайги, острова, приморские пустоши, болота и луга, где водятся редкие животные. В небе летают гаги, кайры, гагарки и атлантические чистики. А в море и на заповедных островах можно повстречать кольчатую нерпу, белух, морских зайцев и тюленей.

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Андрей Каменев

Останавливаемся на ночевку в лесу, ставим лагерь. Достаем из огромного багажника Haval H9 (когда только стартовали, сложили сиденья и получилось по 747 литров в каждой машине) все, что только может понадобиться в походных условиях: тент, палатки, небольшой столик, складные стулья, газовую горелку, топоры. Самый главный закон любой экспедиции — не выживать в природных условиях, а чувствовать себя максимально комфортно. Объем багажника в экспедиционной машине имеет решающее значение — именно поэтому внедорожник Haval H9 идеально подходит для долгих путешествий на автомобиле.

Высыпаемся отлично, варим на огне кофе, слушаем как поют утренние птицы. Вскоре — под колесами вновь асфальт, но это ненадолго. Следующая точка путешествия — заполярные Хибины, пожалуй, самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле. Не пропустите следующие отчеты о нашем путешествии!

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Андрей Каменев

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле),
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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