Легенда Русского Севера №5: Кандалакшский заповедник

Безлюдная дорога вьется сквозь лес. Перед нашими внедорожниками Haval H9 выскакивает заяц и уносится куда-то в кусты. Через пару километров видим лося, тот выглядывает из-за холма, задумчиво жует какой-то местный деликатес и разглядывает нас без всякого беспокойства.

Периодически останавливаемся, поднимаем квадрокоптер и видим то, что скрыто от глаз, когда двигаешься по трассе: голубые озера, болота, отливающие синевой — пятна среди нескончаемых желто-зеленых лесов. Выезжаем к Кандалакшскому заливу во время отлива — из-под воды показываются каменные острова.

Вокруг нас, на суше и на море, следующая легенда Русского Севера — Кандалакшский заповедник. Уникальные территории тундры и северной тайги, острова, приморские пустоши, болота и луга, где водятся редкие животные. В небе летают гаги, кайры, гагарки и атлантические чистики. А в море и на заповедных островах можно повстречать кольчатую нерпу, белух, морских зайцев и тюленей.