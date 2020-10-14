Легенда Русского Севера №6: Хибины

С двумя экспедиционными внедорожниками Haval H9 к этому моменту путешествия мы уже сроднились: проводили в них большую часть дня, воспринимали в качестве жилищ. Причем жилищ весьма комфортных: в Haval очень просторный салон (длина внедорожника — почти пять метров), премиальная отделка (кожа, деревянные вставки), а еще он оснащен приятными функциями, которых часто нет и в более дорогих автомобилях: например, передние сиденья оборудованы вентиляцией, есть даже функция массажа. Вот так, с комфортом, мы отправились к очередной легенде Русского Севера.
Проехали немного дальше к Мурманску и свернули с федеральной трассы на Апатиты. Этот небольшой городок очень эффектно расположился на фоне гор, рядом с Имандрой, самым большим озером Кольского полуострова. Проезжаем жилые массивы, снова углубляемся в леса и минут через сорок оказываемся в Кировске, который стоит прямо у подножья гор. Пятиэтажки выглядят игрушечными по сравнению с белыми вершинами, которые упираются в синее небо.
Наш путь лежит еще дальше — на узкую проселочную дорогу, а потом и по руслу горной реки. Поднимаемся все выше и выше, пока позволяет склон, спускаемся и снова забираемся вверх. Тут помогает полезная опция Haval H9 — помощник спуска с горы, который сильно облегчает вождение в этих условиях. Система контролирует скорость спуска, а также следит за тем, чтобы машину не развернуло на склоне.
Камни щелкают под колесами, летят брызги, ехать не просто: перед нами встают арктические горы, самые большие вершины Кольского полуострова. Места суровые — полярный день длится почти два месяца, короткое лето, а еще с гор сходят лавины и ветер на открытых пространствах начинает дуть до 50 метров в секунду.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир) ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной) ✅
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)✅
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
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