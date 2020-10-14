Легенда Русского Севера №6: Хибины

С двумя экспедиционными внедорожниками Haval H9 к этому моменту путешествия мы уже сроднились: проводили в них большую часть дня, воспринимали в качестве жилищ. Причем жилищ весьма комфортных: в Haval очень просторный салон (длина внедорожника — почти пять метров), премиальная отделка (кожа, деревянные вставки), а еще он оснащен приятными функциями, которых часто нет и в более дорогих автомобилях: например, передние сиденья оборудованы вентиляцией, есть даже функция массажа. Вот так, с комфортом, мы отправились к очередной легенде Русского Севера.

Проехали немного дальше к Мурманску и свернули с федеральной трассы на Апатиты. Этот небольшой городок очень эффектно расположился на фоне гор, рядом с Имандрой, самым большим озером Кольского полуострова. Проезжаем жилые массивы, снова углубляемся в леса и минут через сорок оказываемся в Кировске, который стоит прямо у подножья гор. Пятиэтажки выглядят игрушечными по сравнению с белыми вершинами, которые упираются в синее небо.

Наш путь лежит еще дальше — на узкую проселочную дорогу, а потом и по руслу горной реки. Поднимаемся все выше и выше, пока позволяет склон, спускаемся и снова забираемся вверх. Тут помогает полезная опция Haval H9 — помощник спуска с горы, который сильно облегчает вождение в этих условиях. Система контролирует скорость спуска, а также следит за тем, чтобы машину не развернуло на склоне.