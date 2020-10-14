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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский проект

Легенда Русского Севера №6: Хибины

National Geographic Россия
14 октября 2020
Хибины.png
Арктические горы невероятной красоты

С двумя экспедиционными внедорожниками Haval H9 к этому моменту путешествия мы уже сроднились: проводили в них большую часть дня, воспринимали в качестве жилищ. Причем жилищ весьма комфортных: в Haval очень просторный салон (длина внедорожника — почти пять метров), премиальная отделка (кожа, деревянные вставки), а еще он оснащен приятными функциями, которых часто нет и в более дорогих автомобилях: например, передние сиденья оборудованы вентиляцией, есть даже функция массажа. Вот так, с комфортом, мы отправились к очередной легенде Русского Севера.

Проехали немного дальше к Мурманску и свернули с федеральной трассы на Апатиты. Этот небольшой городок очень эффектно расположился на фоне гор, рядом с Имандрой, самым большим озером Кольского полуострова. Проезжаем жилые массивы, снова углубляемся в леса и минут через сорок оказываемся в Кировске, который стоит прямо у подножья гор. Пятиэтажки выглядят игрушечными по сравнению с белыми вершинами, которые упираются в синее небо.

Наш путь лежит еще дальше — на узкую проселочную дорогу, а потом и по руслу горной реки. Поднимаемся все выше и выше, пока позволяет склон, спускаемся и снова забираемся вверх. Тут помогает полезная опция Haval H9 — помощник спуска с горы, который сильно облегчает вождение в этих условиях. Система контролирует скорость спуска, а также следит за тем, чтобы машину не развернуло на склоне.

Камни щелкают под колесами, летят брызги, ехать не просто: перед нами встают арктические горы, самые большие вершины Кольского полуострова. Места суровые — полярный день длится почти два месяца, короткое лето, а еще с гор сходят лавины и ветер на открытых пространствах начинает дуть до 50 метров в секунду.

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере),
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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