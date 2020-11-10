Легенда Русского Севера №8: село Варзуга и старинная деревянная церковь

Меньше чем через час оказываемся, наконец, в Варзуге: старинное село впервые упоминается в летописях 1466 года, сейчас здесь живет три сотни человек. Солнце блестит на деревянном куполе Успенской церкви (1674 год): настоящее чудо света среди бесконечных диких лесов. Здание — редкий памятник русского деревянного зодчества, церковь построена без единого гвоздя. В Европе такого не увидишь, только здесь, в глухих российских северных лесах.

Причины расцвета этого искусства в нашей стране объясняются просто — огромное количество доступного стройматериала, повсюду — деревья. К примеру, в Италии достичь такого мастерства в работе с деревом было бы просто невозможно. Осмотрев древнюю церковь со всех сторон, садимся в наши внедорожники и снова отправляемся в путь. Мы все ближе к финальной точке нашей экспедиции — полуострову Рыбачий.