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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский материал

Легенда Русского Севера №8: село Варзуга и старинная деревянная церковь

10 ноября 2020
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
Выдающийся образец русского зодчества

Переночевав в деревне Кузомень, через лес и пески едем в село Варзуга — один из немногих населенных пунктов на Терском берегу. Дороги тут, по сути, нет: камни, лужи, могучая сосна упала и перегородила путь — приходиться выходить и перетаскивать ее на обочину. Впрочем, в салоне Haval H9 чувствуешь себя максимально комфортно. У внедорожника отличная подвеска — спереди двухрычажная, сзади пятирычажная. Благодаря 18-дюймовой резине Haval H9 великолепно отрабатывает все неровности.

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Андрей Каменев

Меньше чем через час оказываемся, наконец, в Варзуге: старинное село впервые упоминается в летописях 1466 года, сейчас здесь живет три сотни человек. Солнце блестит на деревянном куполе Успенской церкви (1674 год): настоящее чудо света среди бесконечных диких лесов. Здание — редкий памятник русского деревянного зодчества, церковь построена без единого гвоздя. В Европе такого не увидишь, только здесь, в глухих российских северных лесах.

Причины расцвета этого искусства в нашей стране объясняются просто — огромное количество доступного стройматериала, повсюду — деревья. К примеру, в Италии достичь такого мастерства в работе с деревом было бы просто невозможно. Осмотрев древнюю церковь со всех сторон, садимся в наши внедорожники и снова отправляемся в путь. Мы все ближе к финальной точке нашей экспедиции — полуострову Рыбачий.

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Андрей Каменев

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере)
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире)
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).

Узнать больше о рамном внедорожнике Haval H9

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