Легенда Русского Севера №8: село Варзуга и старинная деревянная церковь
Переночевав в деревне Кузомень, через лес и пески едем в село Варзуга — один из немногих населенных пунктов на Терском берегу. Дороги тут, по сути, нет: камни, лужи, могучая сосна упала и перегородила путь — приходиться выходить и перетаскивать ее на обочину. Впрочем, в салоне Haval H9 чувствуешь себя максимально комфортно. У внедорожника отличная подвеска — спереди двухрычажная, сзади пятирычажная. Благодаря 18-дюймовой резине Haval H9 великолепно отрабатывает все неровности.
Меньше чем через час оказываемся, наконец, в Варзуге: старинное село впервые упоминается в летописях 1466 года, сейчас здесь живет три сотни человек. Солнце блестит на деревянном куполе Успенской церкви (1674 год): настоящее чудо света среди бесконечных диких лесов. Здание — редкий памятник русского деревянного зодчества, церковь построена без единого гвоздя. В Европе такого не увидишь, только здесь, в глухих российских северных лесах.
Причины расцвета этого искусства в нашей стране объясняются просто — огромное количество доступного стройматериала, повсюду — деревья. К примеру, в Италии достичь такого мастерства в работе с деревом было бы просто невозможно. Осмотрев древнюю церковь со всех сторон, садимся в наши внедорожники и снова отправляемся в путь. Мы все ближе к финальной точке нашей экспедиции — полуострову Рыбачий.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир) ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной) ✅
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)✅
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере) ✅
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире) ✅
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России).
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