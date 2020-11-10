Легенда Русского Севера №9: полуостров Рыбачий

Спустя шесть часов пути по этой ледяной земле (и почти две недели дороги из Санкт-Петербурга), наша цель достигнута: два внедорожника Haval H9 стоят на берегу Баренцева моря. Здесь — самая северная материковая точка европейской части России. Вокруг — дикая тундра, неприветливый, но безумно красивый мир, куда добраться можно только на внедорожнике.

Несмотря на строгие заполярные пейзажи и неприветливый ветер, этот полуостров — самое теплое место Русского Севера. Наша экспедиция закончена. Стоя на скалистом берегу, оглядываемся назад.