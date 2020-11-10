Легенда Русского Севера №9: полуостров Рыбачий
Выехав из села Варзуга, снова пробрались через леса, попали под ливень, оказались на ровном асфальте — на трассе Е105. Добрались до Мурманска, переночевали и рано утром стартовали прямиком на запад. Вначале едем по трассе, но скоро асфальтовая дорога кончается — мы въезжаем в дикую тундру. Вокруг поросшая мхом земля и ни одного дерева до самого горизонта. Объезжаем озера с неподвижной водой; там, словно в зеркале, отражаются бегущие по небу облака. Лавируем между огромных валунов.
Спустя шесть часов пути по этой ледяной земле (и почти две недели дороги из Санкт-Петербурга), наша цель достигнута: два внедорожника Haval H9 стоят на берегу Баренцева моря. Здесь — самая северная материковая точка европейской части России. Вокруг — дикая тундра, неприветливый, но безумно красивый мир, куда добраться можно только на внедорожнике.
Несмотря на строгие заполярные пейзажи и неприветливый ветер, этот полуостров — самое теплое место Русского Севера. Наша экспедиция закончена. Стоя на скалистом берегу, оглядываемся назад.
Безусловно, 2020 был непростым годом, который перевернул наше представление о многих вещах, в том числе о путешествиях. Мы стали путешествовать медленнее и осмысленнее, выбирать новые, неизведанные направления — многие впервые открыли для себя собственную страну. Но для того, чтобы своими глазами взглянуть на удивительные и завораживающие по красоте места, нужен надежный спутник, готовый прийти на помощь в любой ситуации. Таким на Русском Севере стал для нас рамный внедорожник Haval H9.
Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:
- Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет) ✅
- Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы) ✅
- Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия») ✅
- Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир) ✅
- Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной) ✅
- Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле) ✅
- Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере) ✅
- Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
- Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России) ✅