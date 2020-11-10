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National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
9 Легенд Русского Севера с Haval H9
Партнёрский материал

Легенда Русского Севера №9: полуостров Рыбачий

10 ноября 2020
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
Завершение большого пути

Выехав из села Варзуга, снова пробрались через леса, попали под ливень, оказались на ровном асфальте — на трассе Е105. Добрались до Мурманска, переночевали и рано утром стартовали прямиком на запад. Вначале едем по трассе, но скоро асфальтовая дорога кончается — мы въезжаем в дикую тундру. Вокруг поросшая мхом земля и ни одного дерева до самого горизонта. Объезжаем озера с неподвижной водой; там, словно в зеркале, отражаются бегущие по небу облака. Лавируем между огромных валунов.

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Андрей Каменев

Спустя шесть часов пути по этой ледяной земле (и почти две недели дороги из Санкт-Петербурга), наша цель достигнута: два внедорожника Haval H9 стоят на берегу Баренцева моря. Здесь — самая северная материковая точка европейской части России. Вокруг — дикая тундра, неприветливый, но безумно красивый мир, куда добраться можно только на внедорожнике.

Несмотря на строгие заполярные пейзажи и неприветливый ветер, этот полуостров — самое теплое место Русского Севера. Наша экспедиция закончена. Стоя на скалистом берегу, оглядываемся назад.

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Андрей Каменев

Безусловно, 2020 был непростым годом, который перевернул наше представление о многих вещах, в том числе о путешествиях. Мы стали путешествовать медленнее и осмысленнее, выбирать новые, неизведанные направления — многие впервые открыли для себя собственную страну. Но для того, чтобы своими глазами взглянуть на удивительные и завораживающие по красоте места, нужен надежный спутник, готовый прийти на помощь в любой ситуации. Таким на Русском Севере стал для нас рамный внедорожник Haval H9.

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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев

Маршрут экспедиции «9 Легенд Русского Севера с Haval H9»:

  1. Ладожские шхеры (скальный район, аналогов которому в России нет)   
  2. Ладожское озеро (крупнейшее пресноводное озеро Европы)  
  3. Водопад Белые мосты (самый красивый водопад Карелии по версии «National Geographic Россия»)
  4. Стела пересечения Полярного круга (символ Заполярья, северная граница, за ней — совсем другой мир)
  5. Кандалакшский заповедник (уникальная природная зона с редкой северной флорой и фауной)  
  6. Заполярные горы Хибины (самые суровые горы страны, куда можно комфортно доехать на автомобиле)
  7. Кузоменьские дюны (песчаные массивы на Севере)
  8. Село Варзуга (здесь стоит старинная церковь — редчайший памятник деревянного зодчества, каких нет нигде в мире),
  9. Полуостров Рыбачий (самое теплое место российского севера и самая северная материковая точка европейской части России)
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