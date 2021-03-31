Дорогами России: путешествие по Архангельской области

Маленькие деревушки, дым из труб, поднимающийся вверх в морозном воздухе. Постепенно, по мере того, как мы сворачиваем с федеральной трассы и удаляемся все дальше от больших поселков, меняется и окружающий пейзаж. Высокие стены из елей сменяют низенькие деревца, торчащие из замерзших болот. Асфальта здесь нет, под снегом земля, еще ниже – вечная мерзлота. К весне большинство местных путей превратятся в непролазную кашу, но пока наша Niva Travel мчит на хорошей скорости вперед. «От Архангельска сюда, вроде, всего триста километров, но иногда этот отрезок можно и целый день ехать. Весной, например, дорогу часто размывает», – рассказывают нам местные жители, которых на этих территориях не так уж и много.

В Пинеге, одном из самых крупных поселков в этих местах, живет всего 3776 человек. Сюда не летают самолеты, до этих таежных территорий не дотянулась железная дорога. Этому, впрочем, есть объективная причина: под землей скрываются пещеры, под каменистыми возвышенностями Беломорско-Кулойского плато расходятся в разные стороны многокилометровые, промытые водой подземные ходы. Строить что-либо серьезное на карстовых пустотах нельзя – провалится. Впрочем, эта геологическая особенность района не делает его уникальным: в Пинежском районе десятки красивейших пещер, ну а самая, пожалуй, знаменитая – Голубинский провал, длиною 1622 метра, открытая лишь в 1966 году.