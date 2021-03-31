Дорогами России: путешествие по Архангельской области

С 29 марта по 29 августа National Geographic Россия проводит свой ежегодный национальный конкурс – «Дикая природа России». «Дороги России» – специальная номинация в рамках состязания лучших фотографов страны. Шоссейные, грунтовые, грейдерные, проселочные – эти дороги ведут по самым удивительным уголкам России. По ним можно добраться к впечатляющим водопадам, проехать по живописным долинам, доехать до величественных пещер, попасть в уютные деревни или большие современные города.
Присылайте фотографии дорог страны, ну а мы пока первыми решили отправиться в путешествие в поисках новых сюжетов и фотографий для номинации. Выбрали для этого самое подходящее средство передвижения: новую Niva Travel. Смотрите, как мы уехали за полторы тысячи километров от Москвы – в Архангельскую область. Проехали по зимникам, пересекли ледовые переправы и забрались в безлюдную тайгу.
Маленькие деревушки, дым из труб, поднимающийся вверх в морозном воздухе. Постепенно, по мере того, как мы сворачиваем с федеральной трассы и удаляемся все дальше от больших поселков, меняется и окружающий пейзаж. Высокие стены из елей сменяют низенькие деревца, торчащие из замерзших болот. Асфальта здесь нет, под снегом земля, еще ниже – вечная мерзлота. К весне большинство местных путей превратятся в непролазную кашу, но пока наша Niva Travel мчит на хорошей скорости вперед. «От Архангельска сюда, вроде, всего триста километров, но иногда этот отрезок можно и целый день ехать. Весной, например, дорогу часто размывает», – рассказывают нам местные жители, которых на этих территориях не так уж и много.
В Пинеге, одном из самых крупных поселков в этих местах, живет всего 3776 человек. Сюда не летают самолеты, до этих таежных территорий не дотянулась железная дорога. Этому, впрочем, есть объективная причина: под землей скрываются пещеры, под каменистыми возвышенностями Беломорско-Кулойского плато расходятся в разные стороны многокилометровые, промытые водой подземные ходы. Строить что-либо серьезное на карстовых пустотах нельзя – провалится. Впрочем, эта геологическая особенность района не делает его уникальным: в Пинежском районе десятки красивейших пещер, ну а самая, пожалуй, знаменитая – Голубинский провал, длиною 1622 метра, открытая лишь в 1966 году.
Мы же, осмотрев пещеры, садимся в нашу Niva Travel и пробираемся дальше, к следующей нашей цели: проезжаем последний населенный пункт и удаляемся в безлюдную тайгу. Там, в Мезенском районе, где нет ни людей, ни машин, проведя два месяца в пути, временно остановилась оленеводческая бригада со стадом в три тысячи голов. Чтобы добраться в эти места на обычной машине – не может быть и речи. Но наша Niva идеально проходит сквозь заснеженное бездорожье, мы пересекаем по льду несколько замерзших рек (на берегу стоят паромы, заваленные снегом, до весны – не откопать).
И вот на обочине лесной дороги – знак о котором нам указали местные – кусок шкуры оленя, висящий на маленькой ели. Дальше в лес ведет узкая тропинка. Оставив машину, проходим еще километр пешком. И видим: на небольшой поляне возле реки раскинулся небольшой лагерь оленеводов. Четыре разборные палатки-домики, спутниковая антена, шкуры, рядом с кучей дров лежит топор, сушится на морозном воздухе белье. Олени бродят тут же, среди деревьев, с интересом поглядывают на нас, чужаков. Здесь неторопливо течет какая-то своя жизнь.
В эти места не долететь на самолете, не добраться поездом. Солнце сквозь елки опускается за горизонт, ну а мы, только что проехав полторы тысячи километров по одной из самых красивых дорог России, расхаживаем по крошечному передвижному поселку оленеводов, думаем о том что, кажется, оказались совсем в ином измерении, в другом мире, в неизвестной вселенной.
Обновленная полноприводная Niva Travel идеально прошла все сложности дорог – нам пришлось ехать по глубокому рыхлому снегу, по льду. Не менее важно было и то, что, передвигаясь на Niva по асфальтовым трассам, практически не устаешь. Автомобиль позволяет провести много часов за рулем и, в конце дня, не падать от усталости: за внешностью сурового внедорожника, действительно, скрывается комфортный салон. Во вместительный багажник (с удобной распашной дверью) влезла вся наша походная экипировка и оборудование для съемок. В целом, можно подвести итоги путешествия: Niva Travel – именно тот автомобиль, который помогает с комфортом добраться до таких мест, куда обычными способами никак не доберешься.