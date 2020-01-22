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Путешествия

Египет открыл новый международный аэропорт на Красном море

22 января 2020
Власти страны хотят ускорить развитие туристического бизнеса в этом регионе.

В Египте введен в эксплуатацию новый международный аэропорт Беренис. Построенная рядом с военно-морской базой на юго-востоке страны современная авигавань, входящая в топ-5 самых крупных в Египте, призвана стимулировать развитие туризма к югу от курорта Марса Алам, сообщает Ассоциация туроператоров.

В стране видят потенциал развития этой туристической зоны как с точки зрения пляжного отдыха, экотуризма (наблюдение за птицами и дельфинами), так и экскурсий на соседние острова. Например, на остров Забаргад, где уже с 1500 года до н. э. добывались топазы и аквамарины.

Красное море
atorus.ru Месторасположение аэропорта Беренис

По замыслу египетских властей, с открытием аэропорта в Беренисе на юг мухафазы Красное море придут инвесторы, которые будут строить отели. На данный момент в этом районе нет больших отельных комплексов и привычной туристической инфраструктуры в принципе.

По информации египетских СМИ, новый аэропорт способен обслуживать до 600 пассажиров в час. Для стимулирования спроса на иностранных рейсах перевозчикам будут предложены более низкие цены за обслуживание, чем в аэропорту Хургады.

 

Новый аэропорт находится на оптимальном летном расстоянии от основных туристических рынков Европы, таких как Германия, Россия, Италия – не более 4-5 часов полета, а также в двух часах перелета из региона Персидского залива.