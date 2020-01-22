Египет открыл новый международный аэропорт на Красном море

В Египте введен в эксплуатацию новый международный аэропорт Беренис. Построенная рядом с военно-морской базой на юго-востоке страны современная авигавань, входящая в топ-5 самых крупных в Египте, призвана стимулировать развитие туризма к югу от курорта Марса Алам, сообщает Ассоциация туроператоров.
В стране видят потенциал развития этой туристической зоны как с точки зрения пляжного отдыха, экотуризма (наблюдение за птицами и дельфинами), так и экскурсий на соседние острова. Например, на остров Забаргад, где уже с 1500 года до н. э. добывались топазы и аквамарины.
По замыслу египетских властей, с открытием аэропорта в Беренисе на юг мухафазы Красное море придут инвесторы, которые будут строить отели. На данный момент в этом районе нет больших отельных комплексов и привычной туристической инфраструктуры в принципе.
По информации египетских СМИ, новый аэропорт способен обслуживать до 600 пассажиров в час. Для стимулирования спроса на иностранных рейсах перевозчикам будут предложены более низкие цены за обслуживание, чем в аэропорту Хургады.
I was happy to accompany the Egyptian President during the opening of the Berenice military base and civilian airport. Such achievements reflect Egypt's vision of all-round development and enhance its role in regional stability. We wish it more progress and prosperity. pic.twitter.com/nvbWqMA01j— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 15, 2020
Новый аэропорт находится на оптимальном летном расстоянии от основных туристических рынков Европы, таких как Германия, Россия, Италия – не более 4-5 часов полета, а также в двух часах перелета из региона Персидского залива.