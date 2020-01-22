Египет открыл новый международный аэропорт на Красном море

В Египте введен в эксплуатацию новый международный аэропорт Беренис. Построенная рядом с военно-морской базой на юго-востоке страны современная авигавань, входящая в топ-5 самых крупных в Египте, призвана стимулировать развитие туризма к югу от курорта Марса Алам, сообщает Ассоциация туроператоров.

В стране видят потенциал развития этой туристической зоны как с точки зрения пляжного отдыха, экотуризма (наблюдение за птицами и дельфинами), так и экскурсий на соседние острова. Например, на остров Забаргад, где уже с 1500 года до н. э. добывались топазы и аквамарины.