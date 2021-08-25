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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия
Эльче, Испания: старинные дворцы среди пальмовых рощ
Режиссер, оператор – Алексей Павлов
25 августа 2021
Отправляемся в медитативное путешествие по старинным улицам города, затерянного среди пальм.

Эльче – уютный и солнечный испанский город, спрятавшийся в тени огромной пальмовой рощи неподалеку от Средиземного моря. Он лежит в долине реки Виналопо провинции Аликанте.  

Пальмовые рощи Эльче охраняются ЮНЕСКО – и не зря. Первые пальмы были посажены здесь еще в V веке до н. э. карфагенянами. Позже культивированием пальмовых питомников и созданием ирригационной системы занимались римляне, мавры и коренные жители города, который построен в самом сердце пальмовых садов и парков.  

Помимо зеленых зарослей и ботанических садов Эльче может удивить изысканной архитектурой: это и средневековый дворец Альтамира на набережной реки, и украшенная барельефами базилика Санта-Мария на тихой площади – яркий образец сразу трех архитектурных стилей (Ренессанс, барокко, классицизм), и другие строения. У базилики каждый год на закате лета (в середине августа) проводят религиозную мистерию – главный праздник в городе. 

Отправляемся в медитативное путешествие по старинным улицам города, затерянного среди пальм.

Режиссер, оператор – Алексей Павлов. Видео снято при поддержке DAR.

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