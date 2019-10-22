Эпоха дешевых авиабилетов подходит к концу

Во всех экономически развитых странах в той или иной форме существуют экологические налоги. Впервые необходимость их применения на официальном уровне была подтверждена в 1-й Программе действий Европейского союза по охране окружающей среды в 1973 году. Концепция была основана на идее «загрязнитель платит».



Основная цель экологических платежей не пополнение государственного бюджета, а стимулирование плательщика к позитивному с точки зрения охраны окружающей среды поведению. Людям начали рассказывать про углеродный след и, в частности, влияние авиаперевозок на изменение климата.



В 2018 году власти Швеции ввели экологический налог на авиабилеты. Сумма составляет 60 крон (5,5 евро) за поездку внутри Швеции и ЕС. Полеты на более дальние расстояния в зависимости от протяженности могут быть от 250 крон (23 евро) до 400 крон (37 евро). О желании работать в этом направлении заявила и Германия: здесь экологический налог на авиабилеты начнет действовать с апреля 2020 года. Он коснется всех вылетающих из аэропортов Германии рейсов за исключением стыковочных.

Совокупный сбор на авиаперелет по внутренним и европейским направлениям (расстояние до 2500 километров) вырастет сразу на 75%: с каждого авиабилета будут удерживать вместо 7,50 евро налога уже 13,03 евро. Полет из Германии на среднемагистральные расстояния (до 6000 км) подорожает на 33,01 евро (23,43 евро в настоящее время), по дальнемагистральным направлениям – 59,43 евро вместо 42,18 евро.

В свою очередь, доход, полученный от нового налога на авиаперевозки (около 740 млн евро в год) профинансирует снижение НДС на железнодорожные билеты: с 19 до 7%. Благодаря этому билеты на поезд в Германии подешевеют примерно на 10%.



Все это должно стимулировать жителей и туристов больше путешествовать на поездах: внутри страны и с соседними государствами железнодорожное сообщение развито очень хорошо. И это одновременно ударит по работе лоукостеров, поскольку они лишатся своего главного преимущества – низких тарифов.