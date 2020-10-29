Etihad возобновит полеты из Абу-Даби в Москву 25 ноября

«Etihad Airways объявила о расширении географии полетов из Абу-Даби с 50 направлений до 60. Среди новых пунктов назначения — Москва, Рим, Стамбул, Белград, Минск и другие. Полеты начнутся 25 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее, 14 октября, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией и ОАЭ. Сейчас в эмирате действует обязательный 14-дневный карантин по прибытии, но он может быть отменен 20 декабря или раньше.

Etihad Airways — национальный перевозчик ОАЭ. Штаб-квартира авиакомпании находится в Абу-Даби.