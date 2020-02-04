Цветные лагуны: природное чудо Торревьехи

По одной из версий, изолированные от моря лагуны появились в результате тектонических сдвигов. По другой, «виновником» их возникновения стала морская трансгрессия — явление, при котором береговая линия отступает все выше и выше вследствие повышения уровня моря.

Эти соляные озера создают вокруг себя уникальный микроклимат, насыщая воздух множеством полезных микроэлементов. Благодаря постоянной ионизации и минерально-соляным испарениям из лашун воздух в Торревьехе благоприятно влияет на дыхательную систему.

А в 1989 году лагуны получили статус биосферного заповедника. Его главные жители и гости — редкие растения и перелетные птицы, для которых жизненно важна соленая морская вода с определенными характеристиками — и именно такой водой и наполнены эти озера.

Смотрите документальный фильм о цветных лагунах Торревьехи, снятый Silverlion при поддержке благотворительной и культурной Ассоциации «Дар» специально для «National Geographic Россия».