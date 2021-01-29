Finnair возобновила полеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, Finnair будет выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки по пятницам и воскресеньям.

29 января 2021 года аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании Finnair в Хельсинки. На нем из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии вылетели 70 пассажиров.

Расписание рейсов в по пятницам (для каждого аэропорта указано местное время): из столицы Финляндии самолеты вылетают в 12:05, прилет в Санкт-Петербург — в 14:15. В обратном направлении: вылет из Санкт-Петербурга — в 15:00, прилет в Хельсинки — в 15:05.

По воскресеньям отправление рейса из Хельсинки запланировано на 16:50, прилет в Санкт-Петербург — на 19:00. В обратном направлении: вылет из Пулково — в 19:45, прилет в Хельсинки — в 19:50.