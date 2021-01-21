Главные метеоритные кратеры Эстонии

В среднем, за год на Землю падает около 17 тысяч метеоритов, большинство из них — в районе экватора. Тем не менее точки притяжения существуют и в других краях. Одна из них — Эстония, страна с самым большим в мире числом метеоритных кратеров на единицу площади.

Первая в этом смысле скрипка Эстонии — это метеоритное поле Каали, находящееся на острове Сааремаа. Метеориты упали около 7500-7600 лет назад, вызвав разрушения, сравнимые со взрывом небольшой атомной бомбы. Поле состоит из девяти кратеров — одного большого (110 метров в диаметре, глубиной 22 метра) и восьми поменьше, расположенных в паре сотен метров в сторону. Примерно в начале нашей эры озеро Каали окружили массивной каменной стеной, рядом с которой было найдено много костей, указывающих на то, что это было местом для жертвоприношений.