Главные метеоритные кратеры Эстонии
В среднем, за год на Землю падает около 17 тысяч метеоритов, большинство из них — в районе экватора. Тем не менее точки притяжения существуют и в других краях. Одна из них — Эстония, страна с самым большим в мире числом метеоритных кратеров на единицу площади.
Первая в этом смысле скрипка Эстонии — это метеоритное поле Каали, находящееся на острове Сааремаа. Метеориты упали около 7500-7600 лет назад, вызвав разрушения, сравнимые со взрывом небольшой атомной бомбы. Поле состоит из девяти кратеров — одного большого (110 метров в диаметре, глубиной 22 метра) и восьми поменьше, расположенных в паре сотен метров в сторону. Примерно в начале нашей эры озеро Каали окружили массивной каменной стеной, рядом с которой было найдено много костей, указывающих на то, что это было местом для жертвоприношений.
Метеоритный кратер Кярдла в северо-восточной части Хийумаа имеет диаметр 4 км и глубину более 500 метров. Он возник почти 455 миллионов лет назад во время взрыва гигантского метеорита, упавшего в открытом море. Поскольку остатки кратера сегодня трудно заметить, была построена уменьшенная модель, дающая представления о его размере и пропорциях.
Метеоритные кратеры Илуметса в Вырумаа знамениты своими зловещими названиями: Пыргухауд (Адская могила), Сюгавхауд (Глубокая могила), Курадихауд (Чёртова могила) и Тондихауд (Бесовская могила). Крупнейший из них — Пыргухауд, диаметр которого достигает 80 метров, а глубина — 12,5 метров. К кратерам ведет удобная дорожка, украшенная деревянными скульптурами сказочных существ.
Примерно в 15 км от кратеров Илуметса, недалеко от города Ряпина, находится пятый по величине метеоритный кратер в Эстонии — Тсыырикмяги. Диаметр кратера составляет 40 метров, а глубина — 5,5 метров.
Самый большой метеоритный кратер в Эстонии увидеть проблематично — он находится на дне Балтийского моря между островами Осмуссаари и Пакри. Он носит название Нойгрунд, его диаметр составляет около 7 км.
Самый маленький и самый молодой метеоритный кратер в Эстонии находится в Симуне и был образован в 1937 году. Диаметр кратера составляет 8,5 м, а глубина — 1,9 м.