Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Европа

Главные метеоритные кратеры Эстонии

Visit Estonia
21 января 2021
Метеоритный кратер Каали, Visit Estonia
Метеоритный кратер Каали
Фото: Visit Estonia
Гид по следам, оставленным атаками из космоса

В среднем, за год на Землю падает около 17 тысяч метеоритов, большинство из них — в районе экватора. Тем не менее точки притяжения существуют и в других краях. Одна из них — Эстония, страна с самым большим в мире числом метеоритных кратеров на единицу площади.

Первая в этом смысле скрипка Эстонии — это метеоритное поле Каали, находящееся на острове Сааремаа. Метеориты упали около 7500-7600 лет назад, вызвав разрушения, сравнимые со взрывом небольшой атомной бомбы. Поле состоит из девяти кратеров — одного большого (110 метров в диаметре, глубиной 22 метра) и восьми поменьше, расположенных в паре сотен метров в сторону. Примерно в начале нашей эры озеро Каали окружили массивной каменной стеной, рядом с которой было найдено много костей, указывающих на то, что это было местом для жертвоприношений.

Saaremaa TIK.jpeg
Saaremaa TIK Один из кратеров на метеоритном поле Каали

Метеоритный кратер Кярдла в северо-восточной части Хийумаа имеет диаметр 4 км и глубину более 500 метров. Он возник почти 455 миллионов лет назад во время взрыва гигантского метеорита, упавшего в открытом море. Поскольку остатки кратера сегодня трудно заметить, была построена уменьшенная модель, дающая представления о его размере и пропорциях.

Kärdla-meteoriidikraatri-mudelväljak-visit-estonia-_.jpg
Тийт Лейто, Visit Hiiumaa Метеоритный кратер Кярдла

Метеоритные кратеры Илуметса в Вырумаа знамениты своими зловещими названиями: Пыргухауд (Адская могила), Сюгавхауд (Глубокая могила), Курадихауд (Чёртова могила) и Тондихауд (Бесовская могила). Крупнейший из них — Пыргухауд,  диаметр которого  достигает 80 метров, а глубина — 12,5 метров. К кратерам ведет удобная дорожка, украшенная деревянными скульптурами сказочных существ.

ilumetsa-meteorite-craters-voru-county-visit-estonia_.jpg
Kaisa Äärmaa / Instagram Один из кратеров Илуметса

Примерно в 15 км от кратеров Илуметса, недалеко от города Ряпина, находится пятый по величине метеоритный кратер в Эстонии — Тсыырикмяги. Диаметр кратера составляет 40 метров, а глубина — 5,5 метров.

Самый большой метеоритный кратер в Эстонии увидеть проблематично — он находится на дне Балтийского моря между островами Осмуссаари и Пакри. Он носит название Нойгрунд, его диаметр составляет около 7 км.

Парк Лахемаа, торфяники, болото, торфяные болота, Виру Раба. Фото: Илья Минский
Читайте такжеО мой бог. Как съездить в Эстонию на пару дней – и не захотеть возвращаться

Самый маленький и самый молодой метеоритный кратер в Эстонии находится в Симуне и был образован в 1937 году. Диаметр кратера составляет 8,5 м, а глубина — 1,9 м.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!