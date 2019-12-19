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Европа

Хаделанд: современное искусство в окружении природной красоты

Visit Norway
19 декабря 2019
The Twist, Норвегия, Кистефос. Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum
Архитектурный шедевр The Twist в музее Кистефос в Хаделанде
Фото: Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum
The Twist, Норвегия, Кистефос. Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum
Фото: Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum
Хаделанд, Норвегия. vidariv /Flickr.com
Фото: vidariv /Flickr.com
Хаделанд, Норвегия. John Erling Blad / Wikimedia
Фото: John Erling Blad / Wikimedia Commons
Хаделанд, Норвегия. Mahlum / Wikimedia Commons
Фото: Mahlum / Wikimedia Commons
«Скандинавская Тоскана» — именно такое прозвище за свои живописные холмы и превосходную местную кухню получил небольшой регион Хаделанд, расположенный на юго-востоке Норвегии в часе езды от Осло. Теперь же регион становится еще и культурным центром, в проектах которого участвуют мировые звезды современного искусства.

Только с начала лета 2019 года на территории музея Кистефос открылись два уникальных объекта. В середине июня завершилась работа над скульптурой «Сияние жизни» за авторством выдающейся японской художницы и скульптора Яёи Кусамау, а в сентябре команда из датского архитектурного бюро BIG представила проект The Twist, вошедший в число самых красивых архитектурных сооружений 2019 года по версии The Daily Telegraph. Здание представляет из себя перекрученный мост с панорамными окнами, перекинутый через одну из лучших форелевых рек Норвегии.

The Twist, Норвегия, Хаделанд, Кистефос. Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum
Фото: Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum

В Хаделанде, в городке Харестюа находится самая крупная в Северной Европе обсерватория, где для посетителей проводятся экскурсии и интерактивные программы. В 2020 году здесь будет открыт новый планетарий, дизайн которого разработало известнейшее архитектурное бюро «Снёхетта».

А еще пейзажи Хаделанда были всегда популярны среди художников. Доказательство этому можно найти на стенах многих местных частных отелей: некоторым художникам разрешали расплачиваться за постой своими работами, чем они и пользовались.