Хаделанд: современное искусство в окружении природной красоты

Только с начала лета 2019 года на территории музея Кистефос открылись два уникальных объекта. В середине июня завершилась работа над скульптурой «Сияние жизни» за авторством выдающейся японской художницы и скульптора Яёи Кусамау, а в сентябре команда из датского архитектурного бюро BIG представила проект The Twist, вошедший в число самых красивых архитектурных сооружений 2019 года по версии The Daily Telegraph. Здание представляет из себя перекрученный мост с панорамными окнами, перекинутый через одну из лучших форелевых рек Норвегии.



Фото: Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum

В Хаделанде, в городке Харестюа находится самая крупная в Северной Европе обсерватория, где для посетителей проводятся экскурсии и интерактивные программы. В 2020 году здесь будет открыт новый планетарий, дизайн которого разработало известнейшее архитектурное бюро «Снёхетта».

А еще пейзажи Хаделанда были всегда популярны среди художников. Доказательство этому можно найти на стенах многих местных частных отелей: некоторым художникам разрешали расплачиваться за постой своими работами, чем они и пользовались.