Мадонна-ди-Кампильо: звездная высота

Аристократические корни
Это место на севере Италии, в западной части региона Трентино, веками притягивает элитную публику со всего Старого Света. В конце XIX века здесь отдыхали Франц Иосиф с супругой — и теперь каждый год, 18 августа, в Мадонне-ди-Кампильо проходит красочный карнавал в честь дня рождения императора.
Сегодня сказочный городок на высоте 1550 м чудесным образом объединяет прошлое и будущее. О славной истории Мадонны-ди-Кампильо напомнят четыре главных достопримечательности: зал Salone Hofer со своей среднеевропейской архитектурой и фресками в итальянском стиле либерти, церковь Santa Maria Antica — живой свидетель эпохи правления Габсбургов, музей Museo delle Guide e delle Genti di Campiglio, где вам расскажут о всех знатных и выдающихся личностях, которые приезжали или гостили на курорте, и, конечно, Пьяцца Риги — главная площадь, которая практически не изменилась, судя по черно-белым фотографиям шестидесятилетней давности. А будущее курорта — это развитие принципов экологичности и рациональный подход к наследию прошлого. Наглядный тому пример — реставрация традиционных шале с применением экологичных технологий.
Магия гор
На западе от Мадонны-ди-Кампильо видны сверкающие пики ледников Адамелло и Пресанелла, являющиеся частью природного заповедника Адамелло-Брента. Именно здесь проходила самая высокая линия фронта Первой мировой войны. На охраняемой территории раскинулись обширные леса, где обитает множество животных. С восточной стороны к курорту примкнули величественные зубцы горного массива Доломити-ди-Брента, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть живописные пешеходные маршруты и отличные возможности для треккинга в самое сердце Альп.
И, конечно, лучшее время в Мадонне-ди-Кампильо — это зима. Современная система разнообразных трасс на высоте от 850 до 2500 м — изюминка данного региона. По трассе Каналоне–Мирамонти можно кататься даже ночью. Это та самая горнолыжная трасса, где проходят соревнования по слалому 3Tre FIS Ski World Cup night slalom. 150 километров трасс пролегают через три курорта: Мадонна-ди-Кампильо, Пинцоло и Фольгарида-Мариллева. Зимний сезон начинается примерно в середине ноября и длится до апреля.
Эксклюзивное гостеприимство
В туристическом регионе Мадонна-ди-Кампильо — Пинцоло — Валь Рендена умеют принимать гостей. Вот уже 10 лет подряд рестораторов из Мадонна-ди-Кампильо называют лидерами «пищевой революции», и подтверждение тому — звезды Michelin, которые получают местные заведения. После целого дня на лыжах не стоит сбавлять обороты. Оценив местные гастрономические специалитеты, обязательно прогуляйтесь по центральным улочкам, где часто можно встретить знаменитостей. И не забывайте про шопинг, а после — загляните в одну из местных дискотек.
Официальный сайт Мадонны-ди-Кампильо
Мадонна-ди-Кампильо в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube