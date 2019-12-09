Мадонна-ди-Кампильо: звездная высота

Это место на севере Италии, в западной части региона Трентино, веками притягивает элитную публику со всего Старого Света. В конце XIX века здесь отдыхали Франц Иосиф с супругой — и теперь каждый год, 18 августа, в Мадонне-ди-Кампильо проходит красочный карнавал в честь дня рождения императора.

Сегодня сказочный городок на высоте 1550 м чудесным образом объединяет прошлое и будущее. О славной истории Мадонны-ди-Кампильо напомнят четыре главных достопримечательности: зал Salone Hofer со своей среднеевропейской архитектурой и фресками в итальянском стиле либерти, церковь Santa Maria Antica — живой свидетель эпохи правления Габсбургов, музей Museo delle Guide e delle Genti di Campiglio, где вам расскажут о всех знатных и выдающихся личностях, которые приезжали или гостили на курорте, и, конечно, Пьяцца Риги — главная площадь, которая практически не изменилась, судя по черно-белым фотографиям шестидесятилетней давности. А будущее курорта — это развитие принципов экологичности и рациональный подход к наследию прошлого. Наглядный тому пример — реставрация традиционных шале с применением экологичных технологий.