Мурсия: фантастически красивый город Испании, незаслуженно остающийся в тени

Мурсия — город, расположенный в восточной части Испании и зажатый между Валенсией, Альбасете и Альмерией. Такое соседство зачастую оставляет Мурсию незамеченной, что нам очень хочется исправить. Богатейшая история этого города, величественная архитектура, потрясающая кухня и много-много солнца — все это делает Мурсию одним из лакомых кусочков Испании.

В видео, которое сняли для нас Алексей Павлов и студия IMPULS PLUS Revista, мы покажем Мурсию во всей красе. Там и основанный на фундаменте бывшей мечети Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, и впечатляющее Святилище Богородицы Фуэнсанты, и Музей религиозной скульптуры Франсиско Сальсильо, и великолепный Дворец Альмуди, и элегантное Королевское казино, и помпезное здание городской мэрии, и археологический музей с интерактивными инсталляциями, и «Мост опасностей» через реку Сегура, и фонтан «Сардина» длиной 23 метра и весом 12 тонн — и многое другое!