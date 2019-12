Гордо — и у них есть на то все причины. В общей концепции эстонского самовосприятия доминирует английское окончание «est», характеризующее превосходную степень прилагательных и очень удачно пришедшееся к национальной топонимике. В Estонии лучше всех знают, что у них лучше всех — и охотно об этом рассказывают. The biggest biobank in Europe, the brightest students, the fastest economy growth — и еще десятки «est», в авангарде которых — статус самой цифровой страны мира, охватившей национальными диджитал-сервисами около 80% населения.