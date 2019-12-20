Старый город столицы — давняя визитная карточка Эстонии. Такие картины не приедаются, даже если вы уже объездили пол-Европы и с легкостью отличите переулок в центре Палермо от тупичка в даунтауне Братиславы. Мощенные брусчаткой дорожки разбегаются в разные стороны от Ратушной площади, выводя то к могучей средневековой стене XIII века, украшенной роскошными башнями, за каждой из которых прячется своя история, то к старинным готическим церквям с однозначной доминантой в виде церкви Святого Олафа того же XIII века, то к улицам, на которых снимали «Собаку Баскервилей» и «Сталкера».

Впрочем, поначалу отходить от Ратушной площади и не захочется. Если сама Ратуша может и не произвести прямо сногсшибательного впечатления (особенно если вы видели мюнхенскую), то у ее ближайшего окружения будут на вас особые планы. Например, непосредственно на площадь смотрит здание, где расположились одновременно чесночный ресторан (как насчет чесночного мороженого?) и знаменитая Ратушная аптека, существующая с начала XV века, в которой представлены все ноу-хау медицины Средних веков и Нового времени.