О мой бог. Как съездить в Эстонию на пару дней – и не захотеть возвращаться
Говорят, центр Таллина прямо хорош. Правда?
Старый город столицы — давняя визитная карточка Эстонии. Такие картины не приедаются, даже если вы уже объездили пол-Европы и с легкостью отличите переулок в центре Палермо от тупичка в даунтауне Братиславы. Мощенные брусчаткой дорожки разбегаются в разные стороны от Ратушной площади, выводя то к могучей средневековой стене XIII века, украшенной роскошными башнями, за каждой из которых прячется своя история, то к старинным готическим церквям с однозначной доминантой в виде церкви Святого Олафа того же XIII века, то к улицам, на которых снимали «Собаку Баскервилей» и «Сталкера».
Впрочем, поначалу отходить от Ратушной площади и не захочется. Если сама Ратуша может и не произвести прямо сногсшибательного впечатления (особенно если вы видели мюнхенскую), то у ее ближайшего окружения будут на вас особые планы. Например, непосредственно на площадь смотрит здание, где расположились одновременно чесночный ресторан (как насчет чесночного мороженого?) и знаменитая Ратушная аптека, существующая с начала XV века, в которой представлены все ноу-хау медицины Средних веков и Нового времени.
По другую сторону площади расположилось, пожалуй, самое культовое заведение страны — таверна «Третий дракон». Третий — поскольку два остальных возвышаются на крыше Ратуши, в старом судебном зале которой она и находится. Ассортимент «Третьего» невелик: суп с лосятиной, несколько видов пирожков, колбаски из вола, говяжьи ребрышки и идущие бонусом соленые огурцы из бочки. Вот только большего и не надо, потому что каждое блюдо просто невообразимо вкусно, а стоит всё сущие копейки. Тот же суп (более чем наваристый) плюс пирожок обойдутся в 4 евро! Впрочем, даже если вы не голодны, заглянуть в «Третий» стоит хотя бы ради того, чтобы вступить в перепалку с хозяйками заведения. Обе стоят за прилавком и немилосердно троллят каждого гостя на эстонском, русском или английском, не стесняясь в интонациях и выражениях. Не удивляйтесь, если на просьбу подать к супу ложку вам посоветуют засунуть ее себе в задницу — при условии, что вы эту ложку найдете (спойлер: не найдете, потому что в старые добрые времена суп ели либо руками, либо хлебали через край), а стоящему вслед за вами бедолаге на фразу «Я бы хотел заказать блюдо Х» прорычат: «Как насчет сначала поздороваться, деревенщина ******?»
А за пределами центра жизнь есть?
Еще как. Не исключено, что суть и душа современной Эстонии кроется как раз вне стен Старого города. Страна, после распада СССР оказавшаяся по сути ни с чем (ни богатых природных ресурсов, ни масштабного производства, ни статуса туристической Мекки), за пару десятков лет ухитрилась на ровном месте создать сногсшибательный калейдоскоп, в котором живут одна из лучших в мире крафтовых пивоварен и феноменальный интерактивный музей фотографии, по местному аналогу лондонского Шордича, не обращая внимания ни на кого вокруг, бродят подвыпившие кинозвезды, модные рестораны и завоевавшие кучу международных наград коктейль-бары сменяются крошечными аутентичными трактирами, а ультрасовременные дизайн-центры — бережно охраняемыми постройками начала XX века. Добавьте к этому обдуваемую всеми ветрами с Балтийского моря огромную набережную, по которой одновременно дефилируют нимфетки в салатовых лосинах и пожилые пары, одетые так, что увидь их Дэвид Бекхэм, не раздумывая отдал бы приз «Самого стильного человека 2019 года», всплывающие то тут, то там выставки современного искусства и целые районы, будто сошедшие с планшета лауреата IAA — и вам захочется немедленно сдать обратный билет.
Ок, а если вообще уехать из Таллина?
Только вперёд. Один лишь национальный парк Лахемаа с его торфяниками Виру Раба (которые часто называют просто bog — «топь», «трясина» в переводе с английского) стоит того, чтобы провести в нем как минимум полдня. Изначально идея проложить сквозь болота деревянные дорожки восторга ни у кого не вызвала. Директора парка, выступившего с этой инициативой, называли сумасшедшим: мол, кому вообще может прийти в голову гулять по болотам? Тем не менее директор тему таки продавил, первая дорожка легла через топь — и очень скоро просела, не выдержав напора желающих, которых внезапно (sic!) оказалась целая армия. Сегодня деревянные тропы и настилы пронизывают более-менее все Виру Раба. Гуляй, снимай, лови кайф и вспоминай директора добрым словом. Что ценно, там изумительно в любое время года: летом — тепло и солнечно, осенью — ударные цвета и уже заснувшие комары, зимой — звенящие ледяные пейзажи и конькобежные болотные ралли, весной — просыпающиеся природные краски и относительный минимум туристического ажиотажа.
Совсем другой драйв поджидает в Иду-Вирумаа на выработанной сланцевой шахте, в 2003 году превратившейся в музей. На экскурсантов надевают спецовки и каски и везут в забой на издающих душераздирающие звуки вагонетках. В шахте сумрачно и влажно, откуда-то регулярно доносятся тревожные звуки, а над головой зияют отверстия, с которых явно рисовали пасти монстров-барнаклов из Half-Life 2.
Фото: Илья Минский
Бодрый гид — бывший шахтёр — гоняет всех по петляющим тоннелям, параллельно показывая в деле брутальные машины и не менее брутальные ручные приспособления, с помощью которых люди годами выполняли одну из самых тяжелых работ в мире. Впрочем, некоторым шахта кажется вполне подходящим местом, чтобы прийти сюда на романтический ужин — для таких оригиналов посреди одного из тоннелей стоит столик при двух бокалах и элегантной скатерти.
А на выходе из шахты маячит чудище о шести колесах, погрузившись в которое (и предварительно выслушав емкий инструктаж по технике безопасности), вы отправляетесь в неизвестность через болотистые тропы и четырехметровые овраги. Похожий на спецназовца водитель, он же гид, периодически проверяет пассажиров на прочность, то на полном ходу въезжая в лужу, своими размерами и глубиной скорее похожую на небольшое озеро, то выкручивая руль в сантиметрах от края обрыва. А потом вы вылезаете и, пройдя полкилометра, обнаруживаете себя на вершине горы, которая оказывается огромной насыпью из шахтной породы, откуда открывается вид на поросшие соснами холмы и искрящиеся серебром каналы.
А как эстонцы вообще живут?
Гордо — и у них есть на то все причины. В общей концепции эстонского самовосприятия доминирует английское окончание «est», характеризующее превосходную степень прилагательных и очень удачно пришедшееся к национальной топонимике. В Estонии лучше всех знают, что у них лучше всех — и охотно об этом рассказывают. The biggest biobank in Europe, the brightest students, the fastest economy growth — и еще десятки «est», в авангарде которых — статус самой цифровой страны мира, охватившей национальными диджитал-сервисами около 80% населения.
Visit Estonia рекомендует
Restoran Cru — один из лучших ресторанов Старого города, расположившийся в здании XV века. Кухней заправляет Дмитрий Халюков, представлявший Эстонию в финале конкурса Bocuse d´Or, который считается Олимпиадой высокой кухни.
Botaanik Bar — один из 10 лучших баров Европы 2019 года по версии Mixology Bar Awards.
Restoran Juur — ресторан, специализирующийся на северной кухне в целом и эстонской — в частности. Все блюда готовятся исключительно из продуктов, выращенных на местных фермах. Лауреат White Guide, «Оскара» в мире нордической гастрономии.
Restoran 180 — детище мишленовского повара Маттиаса Дитнера, нашедшего в эстонской кухне вдохновение такого масштаба, что предпочел Таллин своим проектам в Дубае и Берлине.
Vihula Manor — усадьба с богатейшей 500+ летней историей, ныне — эталонный загородный спа-курорт, по одной только территории которого можно неспешно бродить часами, останавливаясь то в музее старинных автомобилей, то у мельницы влюбленных, то у аккуратных прудиков.
Фото: Visit Estonia / Flickr.com
Всё, я хочу в Эстонию! Как туда попасть?
Без пересадок из России в Таллин летает только «Аэрофлот» (01:35 — 01:45 в один конец из Москвы). Чуть подешевле, но с пересадкой в Риге можно долететь рейсами Air Baltic. Из Санкт-Петербурга прямых авиапутей нет — только та же Air Baltic с, как правило, долгим стоповером в Риге. Аэрофобов ждут на Ленинградском вокзале Москвы (в пути около 15 часов), а из Питера можно доехать либо на «Балтийском экспрессе» (7 часов на рельсах), либо на автобусах Baltic Shuttle или Lux Express (около 6 часов). Наконец, самый экзотический вариант — сесть на паром на питерском Морском вокзале и оказаться в Таллине через двое суток.