Остров Табарка: крохотное сокровище Средиземноморья

Табарка — самый маленький обитаемый остров на всем побережье от Валенсии до Аликанте. Его длина — чуть меньше двух километров, ширина — меньше 400 метров. Остров был населен еще во времена финикийцев и римлян — об этом свидетельствуют найденные при раскопках предметы. Но особую известность остров приобрел в 16-18-м веках, когда служил базой пиратов, державших в страхе все западное Средиземноморье. Чтобы противостоять набегам морских разбойников, испанцы решили построить по всему побережью крепости и сторожевые башни.

В средние века остров получил официальное название Сан-Пабло в честь апостола Павла, который по легенде однажды приплыл на остров. До этого остров носил название — «Плоский». Нынешнее название остров приобрел лишь в 1770 году, когда король Испании Карлос III распорядился поселить здесь 69 семей рыбаков, которые находились в плену в Тунисе на острове под названием Табарка. Они и назвали новое место своего проживания Новая Табарка. На тот момент население испанской Табарки насчитывало 296 человек.

Табарка — первый остров в Испании, которому был присвоен статус морского заповедника.

Смотрите документальный фильм об острове Табарка, снятый Silverlion и SUHBA специально для «National Geographic Россия».